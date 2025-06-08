Культурная программа ко Дню России в Петербурге 12 июня 2025 года

В преддверии Дня России в Северной столице подготовили насыщенную праздничную программу, включающую лекции, концерты, танцевальные вечера и интеллектуальные игры. Мероприятия рассчитаны на разные возрастные группы и интересы, поэтому каждый сможет найти что-то по душе.

9 июня в 12:00 в Библиотеке для слепых и слабовидящих состоится лекция «История России в картинах русских художников». Через призму полотен выдающихся российских живописцев слушатели узнают историю страны от древних времён до XX века. Лекция будет сопровождаться показом адаптированных в специальных форматах картин известных мастеров, среди которых Илья Репин, Василий Суриков, Алексей Венецианов, Александр Бенуа, Исаак Левитан, Николай Рерих. В 14:00 в библиотеке начнётся лекция «Путешествие по городам России». Слушатели узнают о достопримечательностях двух столиц, а также небольших провинциальных городов, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой и историей.

Фестиваль в Музее железных дорог 12 июня 2025 года

10 июня в 18:00 в Библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт литературно-музыкальное мероприятие «С чего начинается Родина?», приуроченное ко Дню России, а также посвящённое 100-летию со дня рождения Вениамина Баснера. Участников мероприятия ждёт рассказ о ярких страницах творчества композитора, о знаменитых песнях, созданных в сотрудничестве с поэтами Михаилом Матусовским, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой и многими другими, о работе Вениамина Баснера над музыкой к известным советским фильмам. В вечере примут участие артисты «Петербург-концерта».

Иппосфера 12 июня 2025 года: грандиозный праздник конной культуры в Ленинградской области

11 июня в 15:00 в Юсуповском саду состоится вторая встреча проекта «Городские танцевальные веранды» для горожан серебряного возраста. Участников ждёт расширенная программа, приуроченная ко Дню России. Перед публикой выступят лауреаты XI Городского конкурса любительских коллективов народной песни и музыки им. А. А. Эповой «Народное признание. Фольклор» и Заслуженный коллектив любительского художественного творчества ансамбль танца «Ритмы века». Прозвучат народные лирические, плясовые и шуточные песни, частушки и припевки, авторские произведения, пройдут мастер-классы по народному танцу. В перерывах между танцами для участников будут организованы тематические викторины, головоломки, народные забавы и игра в гигантские шахматы.

11 июня в 18:30 библиотека «Измайловская» приглашает на интеллектуальную игру «Путешествие по России». Участники попытаются вспомнить школьную программу и назвать важные исторические события и даты, а также освежить свои знания по литературе, живописи и другим искусствам. Прийти на игру можно как одному, так и с командой.

11 июня в 19:00 в Большом зале Екатерининского собрания состоится концерт «Завела любовь песню русскую». В программу вошли песни о России, русские романсы, народная инструментальная музыка. Знаменитые шлягеры — «Гляжу в озёра синие», «Ой, цветёт калина», «Валенки» — исполнит заслуженная артистка Санкт-Петербурга Надежда Фадеева. Вместе с ней на сцену выйдут виртуозные исполнители, лауреаты международных конкурсов: Андрей Свяцкий (баритон), Денис Асташин (баян), Игорь Ступишин (фортепиано), Денис Пенюгин (балалайка), Александр Вулла (гитара), Алексей Шихов (барабаны) и Александр Денисов (бас-гитара). Государственный ансамбль танца «Барыня» искусно вплетёт в вокально-музыкальную канву праздничного вечера народный танец.

11 июня в 21:00 в Исаакиевском соборе состоится концерт, приуроченный ко Дню России и ко Дню памяти преподобного Исаакия Далматского. В исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя, заслуженного артиста России Владимира Беглецова прозвучит «Литургия св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова.

12 июня в 18:00 на сцене Михайловского театра представят оперу П. И. Чайковского «Опричник». Сюжет переносит слушателей во времена Ивана Грозного. В центре драматического повествования молодой боярин Андрей Морозов, который хочет восстановить честь семьи и вернуть любимую. Сделав трудный выбор, он вступает в опричнину, личную гвардию царя — и вот уже на свадебном пиру он рядом с красавицей-невестой… Но клятва, данная царю, требует полного повиновения воле монарха, у которого свои планы на молодую жену Андрея.

12 июня в 19:00 в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится гала-концерт «Шедевры русской музыки». Ведущие мастера сцены и солисты оркестра театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, представят арии, сцены и музыкальные номера из знаменитых опер Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и многих других классиков русской музыки.

12 июня в 19:00 Театр эстрады им. А. Райкина приглашает на бенефис заслуженного артиста России, художественного руководителя театра Юрия Гальцева — «Концерт для своих». В программе традиционно принимают участие друзья и коллеги Юрия Николаевича по сцене: Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик (клоунский дуэт «Гарик и Юрик»), Илья Зубов. Несколько лет назад к этой компании присоединились и выпускники мастерской Гальцева, на сегодняшний день составляющие основу труппы Театра эстрады. Программа вечера — это всегда импровизация, она никогда не повторяется дважды. Помимо популярных юмористических номеров и скетчей, ставших классикой российской эстрады, Гальцев каждый раз приносит на сцену что-то новое и неожиданное, удивляя зрителей многогранностью своего таланта.

12 июня в 19:00 праздничный концерт, приуроченный ко Дню России, состоится в Румянцевском саду в рамках нового городского фестиваля «Иди на звук». Заслуженная артистка Санкт-Петербурга, солистка «Петербург-концерта» Надежда Фадеева и артисты Государственного ансамбля танца «Барыня» представят программу, красочные эпизоды которой сложатся в увлекательную вокальную, музыкальную, хореографическую поэму о нашей Родине. Ведущая концерта — Анна Фомичёва.

12 июня в 19:00 в Большом зале Филармонии джазовой музыки состоится праздничный концерт Джаз-бэнда Фёдора Кувайцева. «Жемчужинами» программы станут любимые советские песни, исполненные в стилистике традиционного джаза. Также прозвучат темы из репертуара американских диксилендовых оркестров. В составе бэнда: Фёдор Кувайцев (кларнет), Дмитрий Братухин (фортепиано), Сергей Ефремов (труба), Александр Козлов (тромбон), Владимир Козлов (контрабас), Константин Кувайцев (ударные). Яркая особенность коллектива: музыканты выступают не только как инструменталисты, но и как вокалисты, исполняющие вокальные партии в оригинальной манере.

12 июня на Соборной площади Петропавловской крепости состоится праздничная программа #ГОРЖУСЬРОССИЕЙ. Вечер откроет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», приуроченный к Году защитника Отечества. А продолжит программу выступление петербургских артистов: Сергея Перегудова, Алёны Петровской, Алины Виардо, Руслана Щукина, Дмитрия Подражанца и Анастасии Донец, Андрея Аверина и Елены Турчиной, Эдуарда Хиля мл., Светланы Кривенко. В их исполнении прозвучат классические произведения и современные хиты о России и Санкт-Петербурге, а также песни Великой Победы. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра «Семёновский» под управлением Андрея Токарева. Также в рамках праздничной программы состоится торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам, которые имеют отличные успехи в учёбе, спорте, творчестве, общественной деятельности и являются победителями регионального этапа конкурса «Мы – граждане России».

13 июня в 19:30 в Камерном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концерт «Там русский дух…». В исполнении лауреатов международных конкурсов Николая Андреева (скрипка) и Александры Докучаевой (фортепиано) прозвучат камерные сочинения П. И. Чайковского и А. К. Глазунова, проникнутые невероятным мелодизмом и отражающие тонкие струны и широкий простор русской души. Также зрителям будет представлена тематическая выставка художника Марии Докучаевой, погружающая в удивительный мир русского искусства.

Фестиваль духовых оркестров 12 июня 2025 в Санкт-Петербурге

Завершит праздничную программу 13 июня камерный концерт в Государственной академической капелле, где прозвучат произведения Чайковского и Глазунова в исполнении лауреатов международных конкурсов.

Эта разнообразная программа позволит петербуржцам и гостям города по-настоящему проникнуться духом праздника и лучше узнать культурное наследие страны. Все мероприятия организованы с учётом современных требований и доступны для разных категорий зрителей.

Полный план мероприятий, посвященных празднованию Дня России

Наименование мероприятия Дата, время проведения мероприятия Исполнитель Общегородские мероприятия Всероссийская программа «Мы – граждане России!» Территории районов Санкт‑Петербурга 09.06.2025 — 15.06.2025 Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт‑Петербурга Фестиваль цветов Территория Петропавловской крепости 12.06.2025 -15.06.2025 Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга Праздничный концерт, посвященный Дню России Законодательное Собрание Санкт‑Петербурга Исаакиевская пл., д. 6 12.06.2025 14:00 Законодательное Собрание Санкт‑Петербурга Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня России Петропавловская крепость 12.06.2025 Комитет по культуре Санкт‑Петербурга Фестиваль духовых оркестров Петропавловская крепость 12.06.2025 Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга Молодежное массовое патриотическое мероприятие, посвященное празднованию Дня России Парк 300-летия Санкт‑Петербурга 12.06.2025 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт‑Петербургский Бал национальностей Александровский сад 12.06.2025 12:00-17:00 Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» Фестиваль «Блогеры России» Приморский Парк Победы 12.06.2025 Общество с ограниченной ответственностью «Три девять» Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского Петропавловская крепость 13.06.2025 Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга Семейный фестиваль Парк Авиаторов 14.06.2025 — 15.06.2025 Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Санкт‑Петербурга Книжные аллеи Малая Конюшенная улица июнь-сентябрь 2025 года Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Тематическое мероприятие, посвященное Дню России, в рамках программы «Цифровое лето» Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Большой пр. П.С., д. 29/2 10.06.2025-11.06.2025 Комитет по образованию ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Физкультурное мероприятие «III Открытое первенство для любителей бега на стадионе Спортмастер ПРО, посвященное Дню России» ГБУ ДО СШОР Кировского района СПб ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4 07.06.2025 09:00 Комитет по физической культуре и спорту 18-й Петровский гребной марафон Старт – крепость «Орешек», финиш – Петропавловская крепость 07.06.2025 13:00 Комитет по физической культуре и спорту Праздничный концерт творческих коллективов, посвященный Дню России ГБУДО «Дворец учащейся молодежи Санкт‑Петербурга» Малая Конюшенная ул., д. 1-3, лит. В 10.06.2025 16:00 Комитет по образованию ГБУДО «Дворец учащейся молодежи Санкт‑Петербурга» Поэтический вечер, посвященный Дню России СПб ГКУ «Дом писателя» Звенигородская ул., д. 22, лит. В 10.06.2025 18.30-19.30 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации СПб ГКУ «Дом писателя» Праздничный концерт, посвященный Дню России «Я люблю тебя Россия!», для жителей и гостей города ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Невский пр., д. 39, лит. Д (уличная территория перед ТКК «Карнавал») 11.06.2025 11:00 Комитет по образованию ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации школьникам Невского района Санкт‑Петербурга (совместно с РДДМ «Движение Первых), приуроченная ко Дню России» Центральный государственный архив Санкт‑Петербурга ул. Антонова-Овсеенко, д. 1 11.06.2025 13:00 Архивный комитет Санкт‑Петербурга Гала концерт победителей XI Городского конкурса любительских коллективов народной песни и музыки им.А.А.Эповой «Народное призвание. Фольклор» СПб ГБУДУ «Дом народного творчества и досуга» Юсуповский сад 11.06.2025 16:00 Комитет по культуре Санкт‑Петербурга Танцевальная встреча «Народный танец» СПб ГБУ КЦ «Троицкий» Юсуповский сад 11.06.2025 16:00 Комитет по культуре Санкт‑Петербурга Викторина, посвященная Дню России (12 июня). (онлайн формат). ГБУДО СПб ГЦДТТ 6-я Советская ул., д. 3 https://vk.com/spbgcdtt 12.06.2025 Комитет по образованию ГБНОУ СПб ГЦДТТ Репортаж детской редакции «Ярче» из музея «Гранд-Макет Россия» «Россия на ладони» (онлайн) Ссылка на просмотр https://vk.com/yarchemedia?from=groups 12.06.2025 Комитет по образованию ГБНОУ «Академия талантов» Героико-исторический конкурс «Я привык страной гордиться» (игра-квест по дням воинской славы России и другим памятным датам). ДООЛ «Солнечный», пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671 12.06.2025 17:00 Комитет по образованию ГБНОУ «Балтийский берег» Олимпиада по Истории Отечества «Эпохи, люди, события». ДООЛ «Солнечный», пос. Молодежное, Приморское шоссе, 671 12.06.2025 17:00 Комитет по образованию ГБНОУ «Балтийский берег» Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Санкт‑Петербург.Экиден.42195/6» Исаакиевская площадь 15.06.2025 Время уточняется Комитет по физической культуре и спорту Финальный этап международных соревнований по велосипедному спорту «Золото Ладоги» Гребной канал Санкт‑Петербурга 15.06.2025 Время уточняется Комитет по физической культуре и спорту Региональные соревнования по настольному теннису, посвященные дню России СПб РОО «Клуб настольного тенниса «Белые Молнии» пр. Маршала Жукова, д. 21 17.06.2025 10:00 Комитет по физической культуре и спорту Репетиция торжественной церемонии выпуска и вручения аттестатов выпускникам довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в городе Санкт‑Петербурге Дворцовая площадь 16.06.2025 11:00 Командование Ленинградского военного округа Торжественная церемония выпуска и вручения аттестатов выпускникам довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в городе Санкт‑Петербурге Дворцовая площадь 17.06.2025 11:00 Командование Ленинградского военного округа Агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» 29.06.2025 Командование Ленинградского военного округа Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт‑Петербурга Региональный традиционный шахматный турнир «Белые ночи», посвященный Дню России ГБУ ДО СШОР № 2 Калининского района ул. Брянцева, 24, лит. А 29.05.2025 — 08.06.2025 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга Районные мероприятия, проводимые на территории Центрального района Санкт‑Петербурга (по отдельному плану) июнь 2025 года Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Праздничные мероприятия на территории Василеостровского района, посвященные празднованию Дня России (по отдельному плану) Территория Василеостровского района Санкт‑Петербурга июнь 2025 года Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт, посвященный Дню России Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Звездное июнь 2025 года Администрация Московского района Санкт‑Петербурга МА МО МО Звездное Физкультурное мероприятие «Спортивный двор» для жителей Выборгского района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России Внутридворовая площадка пр. Пархоменко, д. 45, к. 3 июнь 2025 года Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Физкультурное мероприятие по волейболу для жителей Выборгского района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России Внутридворовая площадка, п. Парголово, ул. Ленина, д. 40 июнь 2025 года Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Книжная выставка «Россия – Родина моя» СПб ГБУ ТЦБС Пушкинского района ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка г. Пушкин, Малая ул., д. 20 01.06.2025 — 15.06.2025 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Турнир по спортивно – боевым единоборствам по правилам кикбоксинга, посвященный Дню России ПМК «Олимп» г. Ломоносов, Александровская ул., д. 38, лит. Б 01.06.2025 17:00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района Санкт‑Петербурга» «Я люблю тебя, Россия!», конкурс видеороликов Государственные бюджетные образовательные учреждения Приморского района Санкт‑Петербурга 05.05.2025 -20.05.2025 Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга «Моя Россия», конкурс рисунков Государственные бюджетные образовательные учреждения Приморского района Санкт‑Петербурга 05.05.2025 -20.05.2025 Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга Мастер-классы «Все это наша земля! Все это МЫ!» ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» г. Петергоф, Озерковая ул., д. 47, лит. А 05.06.2025 – 11.06.2025 10:00 – 13:00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» Фольклорный вечер «Россия – моя Родина», посвященный Дню России Молодежный центр «Березка» пр. Шаумяна, д. 31 05.06.2025 18.00 Администрация Красногвардейского района

Санкт‑Петербурга Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина, чтение стихотворений поэта Михайловский сквер 06.06.2025 14:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга «День России: происхождение праздника и исторические параллели» – лекция СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» Гражданский пр., д. 83, корп. 1 06.06.2025 16:00 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга «Россия – Родина моя!» Интерактивная программа семейного формата с мастер-классами, интерактивными заданиями, путешествием в системе VR СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» Ул. Воскова, д. 2 07.06.2025 Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга Физкультурно-массовое мероприятие по футболу «Турнир выходного дня», посвященное Дню России футбольное поле СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Кирочная ул., д.50, лит. А 07.06.2025 10:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга «Моя Россия» – мастер-класс по изготовлению праздничной объемной открытки СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» пр. Науки, д. 44 07.06.2025 12:30 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга «Россия – страна разных народов» (народы Севера) Интерактивная книжно-иллюстративная выставка Кадетский бульвар, 22 А 09.06.2025 — 23.06.2025 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Страна, в которой мы живем» – книжная выставка СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» Центральная районная детская библиотека г. Пушкин, Ленинградская ул., 36 09.06.2025 -14.06.2025 10:00-18:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Уличная акция «Широка страна моя родная», приуроченная ко Дню России Территория рядом с пр. Энгельса, д. 147, к. 1 лит. Д 09.06.2025 — 11.06.2025 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга «От Древней Руси до новой России» Выставка – событие Библиотека «Ласточка» (Филиал № 10) г. Пушкин, Ленинградская ул., 36 09.06.2025 11:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Моя прекрасная Россия» — конкурс рисунков, приуроченный к празднованию Дня России СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт‑Петербурга» г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7 09.06.2025 16.30 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Колпинского района Санкт‑Петербурга» «Прекрасна ты, моя Россия!»: Выставка г. Павловск, Конюшенная ул., 16/13 09.06.2025 11:00 16.06.2025 19:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт «Мы все одна семья – Россия!» ПМК «Буревестник» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» ул. Десантников, д. 34 09.06.2025 17.00 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» Концерт «Мы вместе!» ко Дню России Молодежный клуб «Нео» пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3 09.06.2025 18.00 Администрация Красногвардейского района

Санкт‑Петербурга Книжная выставка «Роман о родине моей. День России» г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15 10.06.2025 — 30.06.2025 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «День России» — книжная выставка СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» Центральная районная детская библиотека г. Пушкин, Ленинградская ул., 36 10.06.2025 16.06.2025 10:00-18:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Фотомарафон «Моя малая родина», посвященный Дню России Официальное сообщество СПб ГБУ «ОПМК «Перспектива» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/opmk_perspektiva 10.06.2025 -13.06.2025 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Акция «День России» подростково-молодежные клубы СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» 10.06.2025 –11.06.2025 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» Выставка изделий декоративно-прикладного творчества учащихся художественного отделения «Люблю тебя, моя Россия!» СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района, 2-я Комсомольская ул., д.7, корп.2 10.06.2025-17.06.2025 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБОУ ДОД «ДШИ» Красносельского района Фестиваль «ЭТНОмир» СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» ул. Воскова, д. 2 10.06.2025 Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга Концертная программа с симфоническим оркестром ко Дню России СПб ГБУ «Приморский культурный центр» КДЦ «Максим», Ланское ш., д. 35 10.06.2025 Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга Познавательная программа «Моя Родина – Россия» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» Варшавская ул., д. 37, корп. 1 10.06.2025 10:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Историко-патриотический час «Моя великая Россия» Библиотека № 1 СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» ул. Корнеева, д. 6 10.06.2025 11:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга «Прекрасней нет тебя, Россия!» — исторический экскурс СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36 10.06.2025 11:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Игровая программа «По заставам богатырским, по Руси …» СПб ГБУ «ЦБС Красносельского района» пр. Ветеранов, д. 155 10.06.2025 11.00 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» Тематическая программа «Народные промыслы России» Центральная детская библиотека СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» пр. Ветеранов, д. 76 10.06.2025 12:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Интерактивное занятие «Этой силе имя есть – Россия» СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» Библиотека-филиал № 5 ЛИСТ п. Шушары (Ленсоветовский), Московское шоссе, д. 258, корп. 2, строение 1 10.06.2025 12:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт «Тебе Россия посвящается!» СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района Санкт — Петербурга» 4-я Советская ул., д. 6, лит. А 10.06.2025 12:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Литературно-музыкальный вечер «Многоликая Россия» СПб ГБУ «ЦСРИ Выборгского района» Б. Сампсониевский пр., д. 98 10.06.2025 15:00 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Молодежный квест «Россия-Родина моя» среди подростков и молодежи 14-35 лет СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» пр. Народного Ополчения, д. 3 10.06.2025 15:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Физкультурное мероприятие по настольному теннису, посвященное Дню России СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Кирочная ул., д. 54 10.06.2025 16:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Интерактивная программа «С чего начинается Родина?» СПб ГБУ «ЦСПСД Московского района» ул. Победы, д. 12, лит. А 10.06.2025 16:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Физкультурно-массовое мероприятие по шахматам в парках и садах Центрального района Санкт‑Петербурга, посвященное Дню России СПБ ГБУ «Центр ФКСиЗ» Овсянниковский сад 10.06.2025 16:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга «С тобой страна!» — молодежный фестиваль, посвященный Дню России Молодежное пространство «Медиазавод» СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» г. Колпино, Павловская ул., д. 82 10.06.2025 16.00 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец» Уличный интерактивный праздник «Россия-наш дом» Сад Даниила Гранина 10.06.2025 16:00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Концертная программа, посвященная Дню России СПб ГБУ «КДК «Красносельский» Кингисеппское шоссе, д. 2 10.06.2025 16.00 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «КДК «Красносельский» Тематическая игровая программа «Россия – Родина Моя!» Центральная детская площадка г. Павловск, Березовая ул. 10.06.2025 16:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Моя Россия» – фольклорная программа, посвященная Дню России «Дом культуры «Галактика» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» ул. Руставели, д. 12 10.06.2025 17:00 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга Концерт, посвященный Дню России «Отечество моё – Россия!» СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района п. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 57-а, лит. А 10.06.2025 17:00 Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга Добровольческая акция «Россия – Родина моя!» ко Дню России Подростково-молодежный клуб «Маяк» г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 45/3 10.06.2025 18.00 Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт, посвященный Дню России «Славься ты, русская наша земля!» СПБ ГБУ КЦ «Каскад» г. Петергоф, Царицынская ул., д. 2 10.06.2025 18.00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга СПБ ГБУ КЦ «Каскад» Квест «Россия – Родина моя», приуроченный ко Дню России Молодежный клуб «Вега», ул. Коммуны, д. 32, корп. 5 10.06.2025 19.00 Администрация Красногвардейского района Санкт‑Петербурга Мероприятие «Городские танцевальные веранды» Общественное пространство «Набережная реки Карповки» ул. Чапаева, д. 30 11.06.2025 Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга «Россия – это Мы!», праздничный тематический концерт, посвященный Дню России для детей летнего школьного лагеря г. Павловск, Конюшенная ул. д. 7, лит. А 11.06.2025 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Викторина «Россия — Родина моя» Социально-досуговое отделение № 2 СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» пр. Просвещения, д. 41, лит. А 11.06.2025 9:30 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Квест-игра «Все флаги в гости будут к нам» Отделение дневного пребывания № 1 СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» ул. Сикейроса, д. 21, к.3 11.06.2025 10:00 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга «Родные просторы» — конкурс рисунков, приуроченный к празднованию Дня России Площадь перед «КДЦ «Ижорский» г. Колпино, Советский бульвар, д. 29 11.06.2025 10.30 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУК «КДЦ «Ижорский» Интерактивная программа для детей «На родной стороне» Библиотека «На Морской», Морская наб., д. 17 11.06.2025 11:00 Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга Детская интерактивно-развлекательная программа «Народы Росси» г. Пушкин, Набережная ул., д.14, лит. А 11.06.2025 11:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Россия! Могучая, славная, любимая!» Познавательная игра СПб ГБУСОН «ЦСРИ Центрального района Санкт‑Петербурга» Ул. Марата, д. 65/20, лит. А 11.06.2025 11.00 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Ко Дню России. Праздник «Россия – это МЫ!» для школьных оздоровительных лагерей г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.11 11.06.2025 11:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Я живу в России» — игра-путешествие СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» г. Пушкин, Ленинградская ул., 36 11.06.2025 11:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздник «Россия – Родина моя» ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт‑Петербурга г. Петергоф, Санкт‑Петербургский пр., д. 4 а, лит. Б 11.06.2025 11.00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт‑Петербурга Интеллектуальная игра «Широка страна моя родная!» СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 1 11.06.2025 11.00 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» «Путешествуя по России» – познавательно-игровое занятие СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» библиотека-филиал № 13 пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1 11.06.2025 11:00 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга Музыкальная карусель «Мелодии моей страны» СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Ленинский пр., д. 135 11.06.2025 11:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Интерактивная программа «Вместе мы – Россия» СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Ленинский пр., д. 115 11.06.2025 11:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Интерактивная игра «Сила в правде» Тема: «Россия великая наша страна» СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» Лесной пр., д. 37, лит. К 11.06.2025 11:15 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Художественная выставка «Единственной зову…» СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» пр. Художников, д. 9, к. 1 11.06.2025 11:30 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Тематическая лекция об истории Дня России СПб ГБУ «КЦСОН Выборгского района» пр. Просвещения, д. 41, лит. А 11.06.2025 11:30 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Патриотическая акция «Россия – великая наша держава!» СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» ул. Лени Голикова, д. 31 11.06.2025 12:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Интерактивная программа «Россия – это мы!» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» Бассейная ул., д. 17 11.06.2025 12:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Историко-патриотическая беседа «Россия — моя Родина» СПб ГБУ «ЦРИ Выборгского района» Светлановский пр., д. 35 11.06.2025 12:00 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга «О, мать моя, Россия, Русь!» — патриотический час СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» г. Пушкин, Ленинградская ул., 36 11.06.2025 12:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Турнир по стритболу среди молодежи СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района» ул. Крыленко, д. 27, лит. А 11.06.2025 12:00 Администрация Невского района Санкт‑Петербурга «Тебе, любимая Россия!» Интерактивное занятие г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 11.06.2025 12:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Акция ко Дню России «Вместе мы – Россия!» «Детский парк» (сквер), Широкая ул., 3 11.06.2025 12.00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Уличный праздник и флешмоб «Славься Россия» СПб ГБУ СОН «ЦСПСД Невского района Санкт‑Петербурга» Дальневосточный пр., д. 8, к. 1 11.06.2025 12.00 Администрация Невского района Санкт‑Петербурга Тематический мастер-класс по живописи для детей и подростков «Нашей Родины просторы» г. Пушкин, п. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52, лит.А 11.06.2025 12:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Россия – родина моя!» — познавательная программа СПБ ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» г. Пушкин, Красносельское шоссе д. 29 (лагерь) 11.06.2025 12:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт «Моя Россия!» СПб ГБУ «КЦСОН Московского района» Московский пр., д. 149 Б 11.06.2024 12:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Молодежный патриотический Форум «Россия Молодая» СПб ГБУ «МПЦ «Московский» Звёздная ул., д. 16 а 11.06.2025 13:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга «День России» Интерактивное занятие г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 11.06.2025 13:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт «Отечеством своим горжусь!» Дворец искусств Ленинградской области пл. Стачек, д.4 11.06.2025 14:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Рисунки на асфальте «Люблю тебя Россия» СПб ГБУСОН «ЦСРИ Московского района» пр. Космонавтов, д. 31 11.06.2025 14:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России» СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московский пр., д. 129 11.06.2025 15:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Познавательная интерактивная программа «Дорогами России» СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец» пр. Стачек, д. 158 11.06.2025 15:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Интерактивная музейная программа «Впервые в России, впервые в Царском Селе» г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 28, лит А 11.06.2025 15:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга «Многоликая Россия», интерактивная программа СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт‑Петербурга» Богатырский пр., д. 9 11.06.2025 15:00 Администрация Приморского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт «Тебе, Россия, посвящается» ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» ГОЛ «Созвездие» г. Ломоносов, Александровская ул., д. 38, лит. А 11.06.2025 15.00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» Уличная акция «Знаешь ли ты Россию?» Сампсониевский сад 11.06.2025 15:00 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Праздник «Любовью к Родине дыша…» СПб ГБУСОН «ЦСПСД Центрального района Санкт‑Петербурга» Звенигородская ул., д. 30А, лит. Б 11.06.2025 15.30 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Фестиваль #ЯРоссия СПб ГБУ «ПМЦ «Петроградский» ул. Чапаева, д. 30 11.06.2025 16:00 Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга Музыкально-танцевальная программа, посвященная Дню России, в рамках проекта «Городские танцевальные веранды» Московский парк Победы, Летняя эстрада 11.06.2025 16:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Литературно-музыкальная программа «Народы едины под солнцем России» СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Библиотека № 4 Ленинский пр., д. 115 11.06.2025 17:00 Администрация Кировского района Санкт‑Петербурга Концерт, приуроченный к празднованию Дня России ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Будапештская ул., д. 29, корп. 4 11.06.2025 17:00 Администрация Фрунзенского района Санкт‑Петербурга «Плакат ко Дню России» (коллективная работа творческой семейной мастерской «Матрешка») ПМК «Чайка» г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 77 11.06.2025 17.00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Фестиваль «Россия – многонациональная страна!» ул. Ворошилова, корп. 2, д. 7 11.06.2025 17:00 Администрация Невского района Санкт‑Петербурга Пленэр «Сердце России» Семимостье 11.06.2025 18:00 Администрация Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга Открытие выставки «Я горжусь своей малой родиной» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» Московский пр., д. 150 11.06.2025 18:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Праздничный концерт, посвященный Дню России, «Нет страны прекраснее тебя, Россия» СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК» г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, лит. А 11.06.2025 18:00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК» Мини-турнир по настольной игре «Дженга», посвященный Дню России СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Восход» г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15 11.06.2025 18:00 Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга Квест-игра ко Дню России «Россия — Родина моя» ПМК «Ровесник» Кронштадт, Якорная пл., д. 3 в, лит. А 11.06.2025 18.00 Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга Мастер-класс «Цветок России» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» пр. Космонавтов, д. 14 11.06.2025 18:30 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Концерт, посвященный Дню России СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района Санкт‑Петербурга» Большой пр. В.О., д. 65, лит. А 11.06.2025 19:00 Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга Турнир по волейболу, посвященный Дню России спортивная площадка Московский пр., д. 202 11.06.2025 19:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга «Лопухинские вечера» Лопухинский сад 11.06.2025 17:00 Администрация Петроградского района Санкт‑Петербурга Торжественный церемониал «Россия – страна Героев!» Площадка перед зданием администрации Невского района Санкт‑Петербурга 11.06.2025 12:00 Администрация Невского района Санкт‑Петербурга 63-й спортивно-туристический слет Колпинского района Санкт‑Петербурга Берег Нестеровского озера Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки 12.06.2025 — 15.06.2025 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец» Фестиваль народного творчества «В роще Калина», посвященный Дню России Муринский парк 12.06.2025 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга Соревнования по спортивному ориентированию «Новоизмайловский азимут» Территория парка Авиаторов 12.06.2025 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга МА МО Новоизмайловское Дайджест «Гражданин своей страны», посвященный Дню России СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива» Официальное сообщество СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/opmk_perspektiva 12.06.2025 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Молодежная акция среди жителей Муниципального образования Гавань Территория Муниципального образования Гавань 12.06.2025 Администрация Василеостровского района Санкт‑Петербурга Торжественное вручение паспортов юным жителям Пушкинского района Санкт‑Петербурга в рамках акции «Я – гражданин России!» Место проведения уточняется 12.06.2025 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Уличное мероприятие «Россия – любимая наша страна», посвященное Дню России СПБ ГБУ «ОИМК Центрального района «Перспектива» Уличное пространство Центрального района Санкт‑Петербурга 12.06.2025 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы граждане России», посвященное Дню России СПБ ГБУ «ОПМК Центрального района «Перспектива» 12.06.2025 Администрация Центрального района Санкт‑Петербурга Онлайн-викторина «Моя Россия!», посвященная Дню России https://vk.com/ritm_pmc_mir 12.06.2025 12:00 Администрация Выборгского района Санкт‑Петербурга Флэш — моб добровольческого отряда совместно с «Движением первых», посвященный Дню России СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Снайпер» г. Зеленогорск, пр. Ленина 12.06.2025 12:00 Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга «Мой дом – Россия!» — уличная игровая программа, приуроченная ко Дню России СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг» г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32 12.06.2025 12.00 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг» Физкультурно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню России СПб ГБУ «ЦФКиС Калининского района» Муринский парк 12.06.2025 12:00 Администрация Калининского района Санкт‑Петербурга «Горячие сердца России», праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню России Александровский сад 12.06.2025 12:00 Администрация Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга Фестиваль «Россия – многонациональная страна!» Муниципальное образование Ивановский площадка в Ивановско-Щемиловском саду (Ивановский карьер) 12.06.2025 13:00 Администрация Невского района Санкт‑Петербурга «Я люблю тебя Россия» — праздничная программа, посвященная празднованию Дня России Колпинский парк на о. Чухонка 12.06.2025 14.00 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга Молодежная акция «Будущее России – МЫ!» ко Дню России. Сквер СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» Кронштадт, Советская ул., д. 35, лит. А 12.06.2025 14.00 Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга Концертная программа «О, Русь, ромашковое поле!» ко Дню России Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» г. Кронштадт, Коммунистическая ул., д. 1, лит. А 12.06.2025 15.00 Администрация Кронштадтского района Санкт‑Петербурга Уличный фестиваль синтеза традиций и современности «Фолк-пикник», посвященный Дню России СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московский парк Победы 12.06.2025 15:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Ко Дню России. Концерт «Пою тебе, моя Россия!» хора Родные напевы г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 11 12.06.2025 15:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Праздничная концертная программа, посвященная Дню России Открытая эстрада у СПб ГБУ «ДК им. В.В.Маяковского» пос. Металлострой, пл. Академика Глухих, д. 1, стр. 1 12.06.2025 16.00 Администрация Колпинского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «Дом культуры имени В.В. Маяковского» Кинопоказ из цикла «Кинолетопись истории и культуры», посвященный Дню России СПб ГБУ «КДК «Красносельский» Петергофское шоссе, дом 3, корп. 2 12.06.2025 18.00 Администрация Красносельского района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «КДК «Красносельский» Викторина, посвященная Дню России СПб ГБУ «ПМЦ Курортного района «Восход» г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 1 12.06.2025 18:00 Администрация Курортного района Санкт‑Петербурга Патриотическое спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее — соревнования по волейболу», посвященное празднованию Дня России СПб ГБУ «МПЦ «Московский»; пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7 13.06.2025 15:00 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга «Танцуем вместе за Россию» концерт, посвященный Дню России ПМК «Юность» Купчинская ул., д. 315, к. 1, лит. А 13.06.2025 17.00 Администрация Фрунзенского района Санкт‑Петербурга Мастер-класс «Цветы России – белый, синий красный» г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13, лит. А 15.06.2025 11:45 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Классическая музыка ко Дню России. Концертная программа лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Фортепиано, скрипка, флейта г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13, лит. А 15.06.2025 13:00 Администрация Пушкинского района Санкт‑Петербурга Игровая программа «Я живу в России!» СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт‑Петербурга» г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1 17.06.2025 12:00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт‑Петербурга» Всероссийская акция «Мы — граждане России!» с вручением паспортов 14 – летним гражданам Петродворцового района Санкт‑Петербурга Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга 18.06.2025 16:00 Администрация Петродворцового района Санкт‑Петербурга СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района Санкт‑Петербурга» Концертная программа, посвященная Дню России, в рамках проекта «Творческие встречи в Рощинском саду» Рощинский сад 19.06.2025 16:30 Администрация Московского района Санкт‑Петербурга Организационные мероприятия Информационное сопровождение общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню России, посредством средств массовой информации объединенного медиаресурса Правительства Санкт‑Петербурга (газета «Петербургский дневник», сетевое издание Spbdnevnik.ru, телеканал «Санкт‑Петербург», 18 районных печатных СМИ и их электронные версии, социальные сети) Июнь 2025 года Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга Централизованное праздничное оформление города 01.06.2025 — 12.06.2025 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Оказание содействия в соответствии с законодательством Российской Федерации организаторам мероприятий в обеспечении общественного порядка и соблюдении требований пожарной безопасности в местах проведения мероприятий Июнь 2025 года в соответствии с Планом Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области (по согласованию) ГУ МЧС России по г. Санкт‑Петербургу (по согласованию) Подготовка и уборка подведомственных территорий в местах проведения общегородских мероприятий В дни проведения мероприятий Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга Администрации районов Санкт‑Петербурга

Цветочная феерия 12 июня 2025 года: в Петербурге пройдет яркий фестиваль на новой площадке