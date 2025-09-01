Кухня под контролем: какие заведения войдут в новый реестр ресторанов Петербурга

В Санкт-Петербурге создается официальный перечень предприятий общественного питания. Эта инициатива реализуется в соответствии с региональным законом, который в народе успели окрестить «законом о наливайках». Актуальная информация о реестре размещена для всеобщего доступа на интернет-портале Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

С первого сентября 2025 года в северной столице вводится ограничение на торговлю крепким алкоголем, а также любой слабоалкогольной продукцией в кафе и ресторанах, которые находятся в жилых многоквартирных зданиях. Данное правило не будет действовать только для тех заведений, которые сумеют соответствовать ряду строгих требований и войдут в специальный реестр.

Законодательством установлено семь ключевых критериев для допуска. Во-первых, у объекта питания должен быть обустроен собственный вход с уличной стороны здания, выходящей на дорогу или пешеходную зону. Во-вторых, обязательным является наличие постоянного зала для гостей площадью от пятидесяти квадратных метров, при этом площади летних террас в расчет не берутся.

Третье требование касается наличия раздельных санитарных комнат для сотрудников и для посетителей. Четвертый пункт регламентирует оснащение кухни: необходимо иметь специально оборудованное место для готовки, включающее зоны для хранения продуктов, их обработки, мытья, приготовления и размещения готовых блюд.

Штатное расписание должно включать как минимум пять ставок персонала, из которых две полные ставки должны быть заняты поварами. Также необходимо обеспечить охрану имущества заведения, что подтверждается договором с лицензированной охранной организацией. Последнее условие – монтаж в помещении системы тревожной сигнализации или так называемой кнопки для экстренного вызова помощи.

В формируемый реестр вносятся основные данные о заведении: его официальное название, соответствующее вывеске, точный адрес размещения, а также сведения о владельце бизнеса – юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Указывается и текущий статус рассмотрения поданной заявки.

На сегодняшний день уже свыше шестидесяти владельцев объектов общепита подали соответствующие заявления на включение в список. В настоящее время все эти обращения находятся на стадии рассмотрения уполномоченными органами.