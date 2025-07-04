Куда сходить в эти выходные 4,5,6 июля в Петербурге

Музыка, история и искусство: куда сходить в Петербурге 4,5,6 июля 2025 года

Грядущие выходные в Северной столице обещают быть насыщенными: от масштабных музыкальных фестивалей до тихих музейных выставок. Каждый найдет событие по душе — будь то зажигательные концерты под открытым небом или погружение в мир философских размышлений.

VK Fest: главный летний open-air

5 и 6 июля в Парке 300-летия развернётся грандиозный VK Fest. На четырёх сценах выступят популярные артисты, включая Элджея, Анну Асти, Дору, Полину Гагарину и Клаву Коку. Помимо музыкальной программы, гостей ждут встречи с кумирами, лекции и интерактивные площадки.

«Свинг белой ночи 2025»: открытый концерт в Петербурге

В этом году организаторы «Свинг белой ночи 2025» подготовили насыщенную программу. На одной сцене выступят квартет Дмитрия Сабурова с австралийским тромбонистом Дэном Барнеттом, китайский саксофонист Рени Бао и трио Алексея Самарина. Итальянский вокалист Фабио Лепоре представит своё мастерство вместе с квартетом Алексея Черемизова.

«Свинг белой ночи 2025»: открытый концерт в Петербурге

День Достоевского: маскарад и экскурсии

5 июля город окунётся в атмосферу произведений классика. Центральным событием станет спектакль «Достоевский маскарад» в «Никольских рядах». Любители литературы смогут пройти по тематическим маршрутам, посвящённым «Преступлению и наказанию» и «Идиоту». Полная программа опубликована ниже:

День Достоевского 2025: Подробная программа в Петербурге

«Выборгский рубеж»: путешествие в XVIII век

5 июля Выборгский замок превратится в площадку исторической реконструкции. Гости увидят высадку десанта петровской эпохи, услышают музыку барокко и поучаствуют в интерактивах. Яркие костюмы и пушечные залпы добавят зрелищности.

Выборг – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга

Odyssey: электронные чудеса в «Брусницыне»

4 и 5 июля фестиваль электронной музыки Odyssey захватит все уголки культурного квартала. Тема этого года — «Семь чудес», а дресс-код предполагает футуристические образы. В лайн-апе — более сотни диджеев и музыкантов.

Бессонная мода: как белые ночи вдохновляют петербургских дизайнеров

Выставки для вдумчивых

До 14 сентября в Музее Анны Ахматовой работает проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету (II)» — исследование мира поэта через его книги, открытки и личные вещи.

А в Строгановском дворце до 1 февраля можно увидеть редкие иконы из коллекции графа Строганова и выставку «Русский декоративный поднос», раскрывающую историю этого предмета искусства.

Как выбрать книгу для чтения

Музыкальные вечера

4–5 июля в «Севкабель Порту» пройдёт фестиваль «ЭтоЭтно» с участием Бориса Березовского, «Отава Ё», AY YOLA и других.

AY YOLA и Отава Ё на фестивале в Петербурге: подробная программа

5 июля в «Летнем театре» Новой Голландии Московский ансамбль современной музыки исполнит произведения Павла Карманова. 6 июля «Крематорий» выступит в «Космонавте», а у Михайловского замка завершится фестиваль «Свинг белой ночи» джазовым гала-концертом.

Для юных исследователей

5 июля ледокол «Красин» приглашает детей на экскурсии, посвящённые его истории и устройству. Мероприятие приурочено к 65-летию модернизации судна.

Выбирайте, вдохновляйтесь и проведите эти выходные ярко!

Марафон «Белые ночи» 5 июля: где перекроют дороги на выходные