Куда сходить 19, 20, 21 сентября в Петербурге

Культурный уик-энд в Петербурге: куда сходить с 19 по 21 сентября

Осенние выходные в Северной столице обещают быть насыщенными культурными событиями. Город предлагает разнообразную программу для ценителей музыки, искусства и автомобильного спорта. Отметим самые интересные мероприятия этих дней.

20 и 21 сентября с 12:00 до 22:00 музей-заповедник «Петергоф» приглашает на традиционный «Осенний фестиваль фонтанов». Грандиозное шоу на Большом каскаде будет посвящено теме восстановления дворцово-паркового ансамбля после военных разрушений. Посетителей ждут световые инсталляции, аудиоспектакли под открытым небом и исторические реконструкции. Завершится праздник в 21:30 мультимедийным представлением с пиротехническим шоу.

В эти же дни с 11:00 до 19:00 в Павловском парке пройдет фестиваль «Кофе и джаз». На нескольких площадках выступят джазовые коллективы разных направлений — от классического свинга до современного фьюжна. В программе участвуют музыканты из джаз-клуба «Квадрат» и оркестр «Северный диксиленд». В Круглом зале в 14:00 и 16:00 состоятся лекции о развитии джазового искусства в России. Гостей ждут мастер-классы по варке кофе и дегустации от местных обжарщиков.

Автодром «Игора Драйв» 20 и 21 сентября с 10:00 до 18:00 принимает финальный этап чемпионата по дрифту IDDC-2025. Спортсмены поборются за кубок серии в дисциплине «парный заезд». Зрители увидят шоу дрифта на скоростной трассе, смогут пообщаться с пилотами и сфотографироваться с гоночными автомобилями. Для детей организована отдельная программа с аниматорами и интерактивными зонами.

19 сентября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело исполнит шедевры русской классики. В программе Первый фортепианный концерт Чайковского и симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова. Солистом выступит лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин.

До 18 октября в Особняке Румянцева работает выставка Юрия Гобанова «Светлые пространства». Художник представляет интерактивные инсталляции с динамическими световыми эффектами, создающие эффект непрерывного движения частиц. Экспозиция открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме среды.

Михайловский замок до 17 ноября демонстрирует проект Григория Гукасова «Мы от рода русского». Серия картин посвящена древнерусской истории и былинным персонажам. Особое место занимают образы княгини Ольги и богатырские сюжеты. Выставка работает с 10:00 до 18:00 все дни, кроме вторника.

В Русском музее до 29 сентября открыта экспозиция «Врачуя тела и души», где представлены произведения искусства на медицинскую тематику. Среди экспонатов — работы Ивана Крамского, Ильи Репина и Бориса Кустодиева из фондов музея. Выставка доступна для посещения с 10:00 до 18:00, в четверг до 21:00.