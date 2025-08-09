Куда пойти в выходные 9, 10 августа в Петербурге

Куда сходить в Петербурге 9-10 августа 2025: главные события выходных

Петербургская ярмарка хендмейда

9-10 августа с 12:00 до 21:00 в Севкабель Порту (Кожевенная линия, 40) пройдет выставка-продажа авторских изделий ручной работы. Вход свободный.

Фестиваль Summer Music Park

9 августа в 20:00 в Ботаническом саду (ул. Профессора Попова, 2) состоится концерт «Рок-хиты» в исполнении Ganenko Band. 10 августа в это же время прозвучат произведения Эйнауди и Морриконе.

Summer Music Park 2025 в Петербурге

Рок-фестиваль «Окна открой!»

9 августа с 11:00 в парке 300-летия (Приморский пр., 74) выступят «Алиса», Trubetskoy, Вадим Самойлов и другие легенды русского рока.

Окна открой 2025: программа, расписание

«Пикник Афиши» на Елагином острове

9 августа с 14:00 на главной площадке ЦПКиО им. Кирова пройдут выступления Cream Soda, Mnogoznaal, «Танцев минус» и других популярных исполнителей.

Балет «Кармен»

9 августа в 19:30 в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34) Санкт-Петербургская труппа «Сен-Мишель» представит современную версию классического спектакля.

Симфония Linkin Park

9 августа в 18:00 в ДК Ленсовета (Каменноостровский пр., 42А) оркестр CAGMO исполнит знаменитые хиты группы в симфонической аранжировке.

Выставка «Наш авангард»

До 1 декабря в корпусе Бенуа Русского музея (ул. Инженерная, 2-4А) можно увидеть работы Малевича, Кандинского, Шагала и других мастеров авангарда.

Концерт «Три дня дождя»

10 августа в 19:30 во Дворе Гостинки (Невский пр., 35) молодая, но уже популярная группа исполнит свои хиты, включая новый сингл «Письмо».

День физкультурника

10 августа с 10:00 в Этнографическом музее (ул. Инженерная, 4/1) гостей ждут спортивные игры, мастер-класс по зумбе и квест по экспозиции.

Ленинградский сырный фестиваль

С 8 по 10 августа между станциями «Девяткино» и «Бугры» пройдет гастрономический праздник с участием лучших сыроваров страны. Вход свободный.