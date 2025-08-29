Куда пойти в выходные 30-31 августа в Петербурге: главные события уикенда

Последние августовские выходные в Северной столице обещают быть насыщенными. Гостей города и местных жителей ждет множество событий под открытым небом: музыкальные концерты, театральные постановки, выставочные проекты, спортивные состязания и интерактивные программы на различных площадках.

Юбилейный фестиваль «Будь с городом» пройдет на Елагином острове. В этом году он проводится в десятый раз. Гостей ждут выступления популярных исполнителей, включая певицу МакSим, группу «Акула», коллективы «Модерн» и «Перемотка», а также артиста Хмырова. Планируется обширная развлекательная программа с мастер-классами, флешмобами и творческими соревнованиями. Важной частью события станет юбилейная конференция «Корпоративное волонтерство», которая объединит активистов общественных движений и бизнес-сообщества. Фестиваль призван познакомить горожан с работой благотворительных организаций, а ключевой темой станет поддержка ветеранов и пожилых людей в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы. Мероприятие состоится 30 августа 2025 года на Елагином острове, начало в 17:00. Вход свободный.

Яркий праздник для владельцев домашних животных Dog Fest пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Лето». Гостей ожидают спортивные состязания, показательные номера и разнообразные площадки, где можно получить советы по уходу за питомцами и интересно провести время. Центральным событием дня станет модное дефиле с участием собак. В программе фестиваля значатся соревнования по аджилити, эстафеты, консультации специалистов-кинологов и ветеринаров, а также площадка для обмена игрушками и ярмарка зоотоваров. Представители приютов представят животных, которые ищут новых хозяев. Событие пройдет 30 августа 2025 года по адресу: Пулковское шоссе, 25, корпус 1, литера А, начало в 12:00. Вход свободный.

Летний фестиваль «Маркет у моря» вновь откроется в пространстве Севкабель Порт. Местные ремесленники, дизайнеры и творческие объединения представят одежду, керамические изделия, аксессуары, предметы интерьера и гастрономическую продукцию. Посетители смогут приобрести уникальные вещи ручной работы, в том числе созданные людьми с ментальными особенностями, поддержав тем самым социальные и благотворительные инициативы. Для детей организуют игровые зоны и мастер-классы, а взрослые смогут пообщаться с мастерами и сделать покупки. Мероприятие подчеркивает важность локальных проектов, творческого подхода и ответственного потребления, демонстрируя возможности для развития малого бизнеса в городской среде. Фестиваль пройдет 30 и 31 августа 2025 года по адресу: Кожевенная линия, 40, с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

Большой семейный карнавал «Остров мечтателей» состоится в преддверии Дня знаний на территории музейно-исторического парка «Остров фортов». Гостей ждут тематические интерактивные площадки, концертные выступления на главной сцене, анимационные программы и шоу. Кульминацией праздника станет красочное шествие по Аллее героев с участием семейных команд из Санкт-Петербурга и Кронштадта, ростовых кукол и сказочных персонажей. Участников в костюмах ожидают памятные сувениры и сертификаты. После карнавала запланирован концерт с выступлением артиста и блогера POLI, а завершится вечер дискотекой под управлением DJ Lika Svetlova. В течение двух дней в Кронштадте будут работать спортивные секции, творческие мастерские и фотозоны. Мероприятие пройдет 30 и 31 августа 2025 года по адресу: Кронштадтский район, Цитадельское шоссе, 14, начало в 11:00. Вход свободный.

Дополнительный день музыкального фестиваля «Живой!» состоится на Зеленой сцене на Рощинской улице. В рамках XVIII ежегодного события выступят группа «Слот», артистка Ravdina и финалисты отборочных туров. Гостей ждут интерактивные зоны, творческие и образовательные площадки, которые позволят почувствовать себя частью большого праздника. Посетители смогут принять участие в фестивальном квесте с уникальными заданиями, а победителей ждут ценные призы. Фестиваль станет пространством для живого общения, обмена эмоциями и творческих открытий. Мероприятие пройдет 31 августа 2025 года по адресу: Рощинская улица, 38, начало в 17:00. Вход свободный.

Международный фестиваль «Ночь света» вновь пройдет на территории Гатчинского музея-заповедника, объединяя историческое наследие и современные технологии. В парке будут представлены мультимедийные и световые инсталляции. Темой этого года станет «Игра», которую художники из разных стран представят в авторских интерпретациях. Фестиваль сочетает масштаб и камерность: в прошлом году его посетили более 16 тысяч зрителей, а свои работы представили десятки художников. В этом году участниками станут медиахудожники, архитекторы, театральные сценографы, светодизайнеры, музейные сотрудники и исследователи-урбанисты. Мероприятие пройдет 30 августа 2025 года по адресу: город Гатчина, Красноармейский проспект, дом 1, начало в 21:00.

Концерт популярного артиста Feduk состоится во Дворе Гостинки. В программе прозвучат известные лирические композиции и танцевальные треки, включающие такие хиты, как «Море», «Мечты», «Хлопья летят наверх» и новый релиз 2025 года «Запомню». Музыка артиста сочетает элементы городского рэпа и мягкую клубную атмосферу, создавая особое настроение для признаний и размышлений. Его творчество собирает миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, а поклонники в Санкт-Петербурге смогут услышать любимые песни в живом исполнении под открытым небом. Концерт пройдет 30 августа 2025 года по адресу: Невский проспект, 35, начало в 19:00.

Культовый фестиваль «Старкон» вновь соберет поклонников кино, косплея, видеоигр и технологий на площадке DAA Expo. Гостей ждут выставки современных гаджетов, тематические кинопространства, мастер-классы, лекции, новинки от издателей комиксов, а также интерактивные зоны и кибер-турниры. Каждый сможет принять участие в инди-играх или фестивальном квесте, посетить арт-зону и уникальные развлечения. В программе запланированы Всероссийский конкурс косплея, шоу-программа и научная конференция. Фестиваль предоставляет возможность свободно исследовать все активности и погрузиться в любимые вселенные вместе с друзьями и семьей. Мероприятие пройдет 30 и 31 августа 2025 года по адресу: Красногвардейская площадь, 3Е, с 12:00 до 20:00.

Фестиваль «Открытый урок» пройдет в Летнем саду с участием 25 музеев и культурных центров города. В шатрах будут представлены образовательные проекты для детей и родителей, включая археологические раскопки, ботанические исследования, уход за скульптурами, составление гербариев и интерактивные прогулки по саду. На площадках также пройдут мастер-классы, викторины и конкурсы. Посетителей ждут концерты, спектакли, шоу фокусников и цирковых артистов. Программа включает музыкальное шествие, барабанное шоу «Drum Time», выступления театра марионеток, обучение игре на музыкальных инструментах и танцевальные занятия для детей. Мероприятие пройдет 30 августа 2025 года по адресу: Летний сад, литера А, начало в 12:00.

Масштабный парад локомотивов «День открытых дорог» пройдет в Музее железных дорог России в честь 80-летия Победы. На Балтийском вокзале и в музейных залах можно будет увидеть технику разных эпох: от танка-паровоза серии «Ь» и «Овечки» 1907 года до «Феликса Дзержинского» и пассажирского П36. Впервые на рельсах появятся паровоз серии ТЭ и американский декапод 1945 года. Эти машины покажут себя не только как музейные экспонаты, но и как действующие участники праздника. Помимо парада в программе — квесты, мастер-классы и интерактивные площадки для взрослых и детей. Настоящим подарком станут лекции писателя и историка Алексея Вульфова, который расскажет о роли железных дорог в жизни страны и людях, создавших этот транспорт. Для гостей откроется большая экспозиция музея, где можно будет рассмотреть легендарные поезда вблизи. Мероприятие пройдет 30 и 31 августа 2025 года по адресу: Библиотечный переулок, 4, корпус 2, с 12:00.

Арт-праздник «Осенняя пастораль» пройдет в Садоводстве Боде, где отметят сбор урожая и десятилетие возрождения сада, который после долгих лет запустения вновь открылся для публики в 2015 году. Организаторы подготовили выставку фотографий об истории сада, а юные садоводы выкопают картофель, посаженный весной. Посетителей ждут прогулки по грядкам, мастер-классы для детей, фруктово-овощные скульптуры и дегустация необычных блюд. Сварят варенье по старому рецепту на гуляфной воде, и угадавший его состав унесет банку домой. Создать праздничное настроение гостям поможет живая музыка и рисование под открытым небом. Мероприятие пройдет 31 августа 2025 года по адресу: город Павловск, улица Садовая, 20, начало в 11:00. Стоимость билета от 150 рублей.

Масштабный open-air «Давайте танцевать!» впервые пройдет в Севкабель Порту. Программа начнется в 17:00 с мастер-классов по парным танцам. А в 18:00 планируются выступления артистов оперы и балета, профессиональных бальных танцоров и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Зрители смогут танцевать вместе с артистами вальс, танго и кадриль под руководством танцмейстеров Михаила и Юлии Грибовых. Вечер продолжится латиноамериканским блоком с бачатой, сальсой, ча-ча-ча и мастер-классом по меренге. А финалом станет DJ-сет на фоне вечернего залива. Мероприятие пройдет 31 августа 2025 года по адресу: Кожевенная линия, 40, начало в 17:00. Вход свободный.

Праздник «День лошади» пройдет в Ленинградском Зоопарке. Гости смогут познакомиться с пони, узнать об их рационе и особенностях ухода, а также покормить животных. Главной частью программы станет конное шоу с участием профессиональных тренеров. Кроме того, в программе праздника мастер-классы и встречи с экспертами. Среди них тренер сборной России Александр Анисимов и обладатель премии «Гордость Петербурга» за развитие конного спорта Майя Семенковая. Мероприятие пройдет 30 августа 2025 года по адресу: парк Александровский, 1, начало в 13:00. Участие в программе бесплатное, стоимость входного билета от 300 рублей.

Фестиваль Довлатова «День Д» пройдет на разных площадках Санкт-Петербурга: Новая Голландия, Фонтанка-69, улица Рубинштейна, музеи и арт-пространства. Поклонников творчества русского писателя и журналиста ждут лекции, концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и квесты. Основные события пройдут в Новой Голландии, где можно будет узнать о неофициальной культуре Ленинграда и особенностях творчества Довлатова. В фестивальной программе джазовые концерты, театральные премьеры и фотографии с культовыми вещами писателя. Петербуржцам и гостям города предложат принять участие в литературных квестах и пройти по маршрутам Довлатова. Мероприятия рассчитаны на гостей с разными интересами и возрастами. Фестиваль пройдет 30 и 31 августа 2025 года на различных площадках города, включая пространство «Сообщество» в Новой Голландии по адресу: набережная Адмиралтейского канала, 2 корпус 1, Дом 12, начало в 12:00. Стоимость билета зависит от выбранного события, часть мероприятий можно посетить бесплатно.

Цирковое шоу «Бурлеск» представит Санкт-Петербургский цирк Гия Эрадзе. Зрителей ждут выступления акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, клоунов и экзотических животных. Номера сопровождаются авторской музыкой и масштабными декорациями, создавая необыкновенное представление. Особого внимания заслуживают номера с гигантскими яйцами Фаберже и быстрой сменой костюмов, вдохновленных историей Санкт-Петербурга. Шоу рассчитано на детей, взрослых и всех, кто ценит мастерство артистов и постановки, продуманные до мелочей. Представления пройдут 30 и 31 августа 2025 года по адресу: набережная реки Фонтанки, 3, начало в 12:00.

Серия концертов «Музыкальное измерение» пройдет в парке Ораниенбаум. Выступления в Японском павильоне Большого Меншиковского дворца станут частью восьмого выпуска проекта. Музыка, подобранная Теодором Курентзисом и резидентами оркестра musicAeterna, композиторами Андреасом Мустукисом и Кириллом Архиповым, отражает связь прошлого и настоящего, сочетание культуры и природы. Программы скрипача Дмитрия Чепиги, виолончелистов Максима Акчурина и Андрея Ефимовского, а также нового брасс-ансамбля продолжат тему диалога эпох. Кроме концертов посетителей ждут прогулки с кураторами Дома радио: практики неспешного изучения парка объединят философию, кино, танцы и медитации. Мероприятия пройдут 30 и 31 августа 2025 года по адресу: Дворцовый проспект, 50, начало в 14:00. Вход по предварительной регистрации, стоимость билета в парк Ораниенбаум от 450 рублей.

Арт-выставка «Красненькая биеннале» пройдет на двух островах речки Красненькой с темой «Ремонт в голове». Около 100 художников покажут работы, выполненные в разных материалах и техниках, а также проведут перформансы и медиа-прогулки. Куратор проекта Екатерина Васильева предлагает исследовать ремонт в буквальном, интеллектуальном и глобальном смыслах. Выставка создает пространство для диалога между зрителем и автором. Каждый может поучаствовать в формировании «Красненькой книги» с вопросами и ответами. Это отличная возможность познакомиться с современным искусством в необычном формате. Выставка пройдет 30 и 31 августа 2025 года по адресу: мост пересечения проспекта Жукова и Морской пехоты. Вход свободный.