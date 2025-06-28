Куда пойти в выходные 28,29 июня в Петербурге

Яркие выходные в Петербурге: куда сходить 27–29 июня 2025

Последние выходные июня в Северной столице обещают быть насыщенными: театральные премьеры, музыкальные фестивали, цветочные выставки и зрелищные шоу под открытым небом. Выбирайте, что вам по душе, и проведите эти дни незабываемо.

«Алые паруса» — праздник для всех

28 и 29 июня город погрузится в атмосферу главного выпускного праздника — «Алые паруса». Хотя основные мероприятия на Дворцовой площади предназначены для вчерашних школьников, остальные горожане тоже смогут стать частью этого грандиозного действа. Лучшие точки для наблюдения за бригом с алыми парусами и концертной программой уже известны — следите за анонсами. Учтите, что в дни праздника движение в центре будет ограничено, поэтому планируйте маршрут заранее.

Алые паруса-2025: центральная тема праздника

Цветочная симфония в Ботаническом саду

В павильоне «Зеленый домик» Ботанического сада развернулась выставка «Пионы Северной столицы». Здесь собраны десятки сортов — от нежных пастельных до насыщенных бордовых оттенков. Помимо цветочных композиций гостей ждут мастер-классы для всей семьи и прогулки по оранжереям. Успейте насладиться этой красотой до 3 июля.

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Адреналин на «бетонном Колизее»

28 и 29 июня автодром «Игора Драйв» превратится в арену для дрифт-баталий. Участники турнира Igora Drive Drift Challenge продемонстрируют виртуозное владение автомобилем, а среди гонщиков будет и популярный блогер Big Russian Boss. После заездов зрителей ждет парад пилотов, выставка редких машин и угощения от фуд-траков.

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Погружение в корейскую культуру

27 и 28 июня на Московском рынке пройдет фестиваль Korean Summer Wave. Гостей ждут лекции о традициях Кореи, кулинарные мастер-классы, где научат готовить пибимпаб, уроки макияжа и даже квиз по дорамам. А вечером можно будет увидеть зажигательное шоу барабанов самульнори. Вход свободный.

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Модный бал в Екатерининском парке

29 июня фестиваль «Ассоциации» представит новую концепцию: вместо петербургских дизайнеров на подиум выйдут мастера из Москвы, Улан-Удэ и Нижнего Новгорода. Тема сезона — «Царицы бала», и каждый участник раскроет её по-своему. Режиссером шоу, как всегда, выступит Виктор Крамер.

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Театральные вечера

27 июня в Эрмитажном театре покажут новую постановку «Пиковой дамы» — спектакль приурочен к юбилеям Чайковского и первой премьеры оперы. Особое внимание уделено хоровым сценам, которые усиливают драматизм истории.

29 июня в «Летнем театре» Новой Голландии пройдет необычный «Онегин» от «Мастерской Брусникина». Здесь классика переплетается с рэп-баттлами и техно, а зрители смогут поучаствовать в альтернативном развитии сюжета.

28 и 29 июня Мариинский театр примет балет «Мастер и Маргарита» в постановке Эдварда Клюга. Действие разворачивается в мистическом пространстве с множеством дверей, а главные партии исполнят звезды московской сцены.

27 и 28 июня в БДТ состоится премьера «Утиной охоты» — режиссер Антон Федоров перенес героев Вампилова в мир воспоминаний, где прошлое и настоящее переплетаются.

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Музыкальные впечатления

До 10 июля в Петропавловской крепости звучит карильон — редкий инструмент из 51 колокола. В эти выходные выступят Олеся Ростовская и Ирина Козлова, исполняя произведения от Баха до джаза.

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28 и 29 июня в Филармонии пройдут ночные концерты старинной музыки в рамках фестиваля «Барокко в белую ночь». В программе — сонаты Баха, скрипичные композиции и музыка Телемана.

28 июня на «Газпром Арене» выступит Леонид Агутин с хитами разных лет, а 29 июня группа «Торба-на-Круче» подарит летний вечер в «Космонавте».

Выставка о покорении неба

В «Росфото» открыта экспозиция «Крылья России», где представлены 150 фотографий, рассказывающих об истории авиации и космонавтики — от первых самолетов до покорения космоса.

Петербург в эти выходные предлагает столько возможностей, что каждый найдет что-то по душе. Не упустите шанс сделать эти дни яркими!

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