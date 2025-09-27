Куда пойти в выходные 27, 28 сентября в Петербурге

Куда отправиться в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября 2025 года: обзор самых интересных событий уикенда

Санкт-Петербург в последние выходные сентября преображается, предлагая горожанам и гостям насыщенную программу мероприятий. От масштабных фестивалей до камерных концертов, от спортивных состязаний до семейных праздников — каждый найдет событие по своему вкусу. Мы собрали для вас самые привлекательные варианты для интересного досуга.

Фестиваль медиаискусства Digital Rain пройдет с 25 по 28 сентября на нескольких площадках города, включая Новую сцену Александринского театра и Севкабель Порт. Тема фестиваля — «Потоки» — будет раскрыта через интерактивные инсталляции, виртуальную реальность и цифровые перформансы. Участники из России и других стран представят работы, отобранные из более двухсот заявок. Посетители смогут исследовать маршруты с помощью специального приложения, погружаясь в синтез технологий и художественного творчества. Вход на все события свободный.

Детский гаражный фестиваль ждет гостей в Севкабель Порту 27 и 28 сентября с 12:00. Это пространство для детей, где они смогут поучаствовать в ярмарке игрушек, посмотреть цирковые номера и посетить творческие мастерские. Организаторы подготовили квест «Сафари-парк», станцию по кастомизации одежды и книжный уголок. Мероприятие направлено на развитие у детей навыков осознанного потребления и общения. Участие бесплатное.

Военно-исторический фестиваль «Страна в огне» состоится 27 сентября в 09:00 в музее-заповеднике Ялкала. Реконструкторы воссоздадут эпизоды Гражданской войны, представив быт и сражения той эпохи. Гости увидят лагеря красных, белых и казаков, смогут примерить историческую форму и понаблюдать за инсценировками. Это событие помогает сохранить память о сложном периоде отечественной истории. Вход свободный.

Праздник урожая в Ленинградском зоопарке начнется 28 сентября в 12:00. В этот день животные получат специальные осенние угощения, а для посетителей пройдут мастер-классы по созданию гербариев и аппликаций. На территории будут работать фотозоны и состоится конное шоу. Это финальное событие акции «Дары осени» позволит всей семье весело и познавательно провести время. Стоимость билета — от 300 рублей.

Фестиваль «Осень на ферме» пройдет 27 сентября в 13:30 в Царском Селе на территории Императорской фермы. Гости увидят конные выступления, посетят лекции и мастер-классы, увидят арт-объекты из сена. В павильонах откроется выставка медиаискусства с использованием VR-технологий. Главными участниками праздника станут лошади орловской рысистой породы. Мероприятие бесплатное для всех посетителей.

Осенняя ярмарка «Бохо штучки» развернется в Гостином дворе на Инженерной улице с 26 по 28 сентября, начиная с 12:00 каждый день. Здесь можно будет найти одежду и аксессуары в стиле бохо от российских мастеров, а также украшения и предметы декора. Коллекции представлены из натуральных материалов — шерсти, льна и шелка. Вход на ярмарку свободный.

Концерт для органа и симфонического оркестра пройдет в Петрикирхе 27 сентября в 14:00. Губернаторский симфонический оркестр под управлением Максима Алексеева и органистка Ирина Розанова исполнят произведения композиторов от эпохи барокко до романтизма. Слушателей ждет путешествие по разным музыкальным эпохам с богатой палитрой звучания органа.

Кубок Санкт-Петербурга по ралли-кроссу состоится 28 сентября в 12:00 на автодроме «Игора Драйв». Зрители увидят захватывающие гонки по трассе со сложным рельефом, трамплинами и смешанным покрытием. Помимо соревнований, гостей ждет развлекательная программа с участием талисмана и комментариями профессиональных ведущих. Билеты можно приобрести от 100 рублей.

Фестиваль «Павловская белка» пройдет в музее-заповеднике «Павловск» 28 сентября в 12:00. Программа включает экскурсии по парку, экологические игры, викторины и творческие мастер-классы. Семьи смогут принять участие в спортивной зарядке и флэшмобе. Мероприятие сочетает познавательные активности с отдыхом на природе.

Музейная программа «Императорская сыроварня» будет ждать гостей на Дворцовой ферме в Гатчине 27 и 28 сентября в 11:00 и 15:00. Участники экскурсии узнают об истории фермы и процессе сыроварения, а на мастер-классе самостоятельно приготовят сыр по традиционному рецепту. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше десяти лет.

Краеведческий беговой фестиваль «Пробегирайон» стартует в Малоохтинском парке 27 сентября в 09:30. Участникам предложат маршруты по Красногвардейскому району с аудиогидами, рассказывающими об истории местности. Это не соревнование, а возможность совместить легкую пробежку с познавательной экскурсией. Участие бесплатное.

Программа «Куй железо, пока горячо» в Российском этнографическом музее начнется 27 сентября в 12:30. Гости познакомятся с кузнечным ремеслом через лекции, демонстрации и мастер-классы. В программе также выступления фланкировщиков и казачьего ансамбля. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Россия в узорах».

Фестиваль «БЕЛАЯ» запланирован в Ледовом дворце на 27 сентября на 22:00. Шоу будет посвящено тридцатилетию Радио Рекорд и пройдет под концепцией «Тайна Леса». В программе — выступления известных диджеев, масштабные декорации и световые эффекты. Гостей ждут две музыкальные площадки с разными стилями электронной музыки.

Показ новых программ сборной России по фигурному катанию пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» 27 и 28 сентября в 14:00. Зрители увидят выступления чемпионов и призеров международных соревнований, которые представят короткие и произвольные номера в преддверии спортивного сезона. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.