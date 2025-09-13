Куда пойти в Петербурге в выходные 13,14 сентября

Наступающие выходные обещают быть насыщенными для всех, кто хочет провести время ярко и с пользой. Город приготовил множество событий — от уличных фестивалей и новых выставок до театральных премьер и семейных праздников. Каждый найдет занятие по душе, стоит только выбрать.

В эту субботу, 13 сентября, в самом сердце Коломны развернется масштабный добрососедский праздник — «КоломнаФест». Начиная с полудня и до позднего вечера гостей ждут на тридцати площадках. Участников ожидают поэтические чтения, театральные постановки, кулинарные мастер-классы и даже открытый урок балета. Особое внимание уделено музыке: в Матисовом переулке выступят такие коллективы, как Ugli, Settlers и «Улицы Декабристов». Музыкальная программа разделена на два блока: с 13:00 до 18:00 и с 17:00 до 22:00. Полное расписание можно найти на официальном сайте события.

КоломнаФест 13 сентября в Петербурге

До 30 марта в Корпусе Бенуа Русского музея работает грандиозная выставка «Иллюзия света», посвященная творчеству Архипа Куинджи. Архитектор Юрий Аввакумов создал особое пространство, позволяющее погрузиться в исторический контекст восприятия картин. Жемчужина экспозиции — знаменитая «Лунная ночь на Днепре» — представлена в затемненном зале, повторяющем условия первого показа работы в 1880 году. В основе проекта — почти двести произведений из собрания музея, обладающего крупнейшей коллекцией картин мастера.

Завораживающая магия света: шедевры Архипа Куинджи в Русском музее

Новое выставочное пространство — отреставрированный особняк купца Ивана Алафузова — открывает свои двери первой экспозицией под названием «Фрагменты эпох». Выставка продлится до 11 января и представит около ста произведений из коллекции Музея искусства Петербурга XX–XXI веков. Здесь можно увидеть живопись, скульптуру и объекты декоративно-прикладного искусства, отобранные по принципу их значимости для культурного облика города. Кураторы предлагают зрителям проследить несколько сюжетных линий: женский образ, музыка и мифология в искусстве, а также инсталляция как художественный высказывание.

До воскресенья, 14 сентября, в Цирке Чинизелли проходит Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». В программе, разделенной на две части — «А» и «Б», участвуют артисты со всего мира. Акробаты, жонглеры, иллюзионисты и дрессировщики представят свои номера, а в заключительный день фестиваля состоится гала-представление, объединяющее все лучшее, что было показано за эти дни.

В выходные дни, 13 и 14 сентября, Ботанический сад приглашает на фестиваль «Дары осеннего сада». В павильоне «Зеленый домик» гости увидят экспозицию сезонных овощей, злаков и флористических композиций. Для детей подготовлены квест «Тайны шишек» и «Семейная овощная викторина». Также в программе — лекция «Люди, которые спасали растения, и растения, которые спасали людей», посвященная сотрудникам сада, работавшим в блокадные годы.

Парк Александрия в Петергофе в субботу и воскресенье станет площадкой для семейного фестиваля «Александрия и Я». Посетителей ждут экскурсии по малоизвестным уголкам парка, шествия и беседы с сотрудниками музея. Садовый мастер раскроет секреты пейзажного искусства, а специалист по фауне познакомит с пернатыми и другими обитателями парка.

В субботу, 13 сентября, на Малой сцене театра «Балтийский дом» можно увидеть спектакль «Фантазии Фарятьева». Постановка рассказывает о мечтателе, сталкивающемся с прагматичным миром. Режиссер Вацлав Дембовский, известный по спектаклю «Таня», предлагает зрителю задуматься о том, является ли любовь лишь плодом воображения.

13, 14 сентября в Александринском театре пройдут показы спектакля «Мой друг Лапшин» по повести Юрия Германа. Режиссер Елена Павлова предлагает взгляд на конец 1930-х годов как на важную веху в коллективной памяти. Особую атмосферу создает звуковое оформление, состоящее из шорохов, обрывков мелодий и других звуков ушедшей эпохи. Спектакль войдет в программу XVI международного фестиваля «Александринский».

Театр комедии имени Акимова представляет постановку «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Режиссер Татьяна Казакова описывает ее как «сказку для взрослых», где юмор переплетается с лирикой. Спектакль можно увидеть с 13-14 сентября.

В выходные дни пройдет фестиваль «День дома», объединяющий музеи и библиотеки города. Участников ждут лекции, экскурсии и краеведческие прогулки. Среди участников — музеи-квартиры Бродского и Зощенко, музей «Разночинный Петербург», Мариинский дворец и другие. Для участия в некоторых событиях требуется регистрация.

В субботу, 13 сентября, в книжном магазине «Порядок слов» состоится презентация книги «Круги капрома» издательства TATLIN. Термин «капром» расшифровывается как «капиталистический романтизм» и описывает архитектурные тенденции постсоветского пространства. На встрече обсудят, является ли этот стиль проявлением кича, ностальгии или поиском индивидуальности. Начало в 19:30.

