Куда пойти в Петербурге 21, 22 июня: культурный гид на выходные

В эти выходные Петербург предлагает насыщенную программу для ценителей искусства, музыки и необычных впечатлений. Главным культурным событием станет выставка «Наш авангард» в Русском музее, которая продлится до декабря. Экспозиция объединила работы из разных городов России, включая редкие произведения, связанные с легендарной футуристической оперой «Победа над Солнцем».

21 июня любителей литературы ждет фестиваль «Фонарь» в «Упсала Цирке». Два десятка издательств представят новинки, а гостей порадуют выступления артистов и джазовые импровизации. В этот же день в Кронштадте стартует морской праздник «Паруса Кронштадта» с яхтенными прогулками, мастер-классами и концертами.

Вечером Эрмитаж приглашает на уникальный джаз-променад в залах, освобожденных от обычных посетителей. Музыка 1920-х годов, выставка ар-деко и театральные миниатюры создадут атмосферу ретро-вечеринки.

22 июня поклонников театра ждет особенный вечер: Светлана Крючкова отметит 75-летие и полувековой юбилей работы в БДТ. Актриса поделится воспоминаниями и творческими откровениями на сцене любимого театра.

В музеях города тоже много интересного. В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка бахрейнского оружия, украшенного драгоценными материалами. В IFA до конца месяца можно увидеть необычную футбольную экспозицию, а в Академии художеств – сравнить работы Пиросмани и Церетели.

Фестиваль «КукАрт» представит экспериментальные кукольные спектакли, а поклонников электронной музыки ждет грандиозная вечеринка TEATRO в арт-квартале «Брусницын». Завершит культурный марафон масштабный концерт Anna Asti на «СКА Арене» с сюрпризом от специального гостя.

Эти выходные – отличная возможность погрузиться в мир искусства, музыки и театра, открыв для себя новые грани петербургской культурной жизни.