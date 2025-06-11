Куда пойти в Петербурге 11,12,13,14,15 июня 2025 года

Культурная афиша Петербурга: чем заняться с 11 по 15 июня

Наступившая неделя обещает быть насыщенной для всех ценителей искусства и развлечений. В городе пройдут десятки мероприятий под открытым небом и в концертных залах, которые смогут удовлетворить самые разные вкусы.

Одним из главных событий станет Фестиваль цветов, который в этом году переместился на территорию Петропавловской крепости. Гостей ждет впечатляющее зрелище — передвижные платформы с цветочными композициями, созданными мастерами из разных стран. Тематика работ охватывает важные исторические даты и культурные явления. Завершится праздник большим концертом с участием ведущих артистов известных театров страны.

Любителей современной музыки приглашают на фестиваль Stereoleto, где выступят популярные исполнители разных жанров. Мероприятие пройдет на территории бывшего промышленного пространства, превращенного в креативный кластер. Помимо музыкальной программы, организаторы подготовили зоны отдыха и гастрономические площадки.

Театральная жизнь города также порадует важными событиями. В Александринском театре состоится благотворительный гала-концерт с участием звезд балетной сцены. Собранные средства пойдут на поддержку социально незащищенных категорий граждан.

Модная индустрия представлена показом коллекций с использованием современных технологий. Это редкая возможность увидеть, как искусственный интеллект помогает создавать новые формы в дизайне одежды.

Музыкальные вечера предлагают разнообразную программу — от классических симфонических произведений до экспериментальных джазовых композиций. Особого внимания заслуживает концерт, посвященный юбилею великого русского композитора.

Театральная общественность отметит юбилей известного режиссера творческим вечером, где будут представлены фрагменты из его спектаклей и пройдет презентация новой книги.

Это лишь часть событий, которые ждут петербуржцев и гостей города в середине июня. Каждый сможет найти мероприятие по своим интересам:

11 июня, 19:00

Александринский театр (пл. Островского, 6)

Гала-концерт звезд балета с участием примадонн и премьеров ведущих театров страны. В программе — фрагменты из знаменитых балетных постановок.

12 июня, с 12:00

Петропавловская крепость (Кронверкская набережная)

Фестиваль цветов с парадом цветочных платформ и выступлениями флористов. В 17:00 — концерт симфонического оркестра с солистами Мариинского и Большого театров.

13 июня, с 18:00

«Брусницын холл» (наб. реки Пряжки, 1)

Показы модных коллекций Media Fashion с использованием технологий искусственного интеллекта.

13-14 июня, с 12:00

«Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40)

Фестиваль Stereoleto с выступлениями групп «Кино», Ёлки, Billy’s Band и других популярных исполнителей на нескольких сценах.

14 июня, 19:00

Концертный зал «У Финляндского» (Арсенальная наб., 13/1)

Концерт оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. В программе — произведения Чайковского.

15 июня, 18:00

Молодежный театр на Фонтанке (наб. реки Фонтанки, 114)

Творческий вечер режиссера Семена Спивака с презентацией книги «Чужое таинство».

15 июня, 20:00

«Летний театр» Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2)

Джазовый концерт квартета саксофониста Станислава Должкова.

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России 12 июня 2025 года

Все мероприятия доступны для посещения по билетам, которые можно приобрести в кассах площадок или онлайн. Некоторые события имеют возрастные ограничения — рекомендуется уточнять информацию перед посещением.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий