Куда пойти в эти выходные 18,19,20 июля в Петербурге

Куда отправиться 18,19,20 июля 2025 года: музыка, театр и цветочные фантазии

Эти выходные в Петербурге и его окрестностях приготовили насыщенную программу для ценителей искусства, музыки и необычных впечатлений.

«Ночь музыки» в Гатчине: классика под звездами

19 июля, 6+

Гатчинский дворец приглашает на волшебный вечер под открытым небом. С 23:00 до рассвета над озером будут звучать шедевры классики и саундтреки из любимых фильмов. Губернаторский симфонический оркестр, Концертный хор СПбГИК и Молодёжный оркестр им. Мусоргского исполнят фрагменты из «Лебединого озера», джазовые вариации «Времен года» и музыку из кинолент «Щит и меч», «Дни Турбиных». Завершится вечер лирической композицией «Как, скажи, тебя зовут?» и красочным фейерверком.

Электрички доставят гостей на музыкальный фестиваль в Гатчину

Музыкальная ночь над водами Гатчины: возрождение легендарного фестиваля

Фестиваль «Императорский букет»: цветы в честь Победы

19–20 июля, 0+

Павловский парк превратится в цветочное полотно: аллеи украсят триумфальные арки из живых цветов, символизирующие освобождение европейских городов в 1945 году. Гостей ждут концерты военной музыки в исполнении оркестров IMPULS ORCHESTRA, «Кронверк-брасс» и «Северная симфония», а также выступления скрипичных ансамблей.

Французский weekend в «Брусницыне»

19 июля, 0+

Культурное пространство «Брусницын» на один день станет уголком Франции. В программе: дегустации устриц и сыров, петанк, бретонские танцы и VR-экскурсия по Нотр-Даму. Хор Maison France исполнит народные песни и французский поп, а лекторы расскажут о моде Ив Сен-Лорана и светском этикете. Вечер завершится концертом The boys of SPb с бретонскими мотивами. Вход свободный.

«Балтик Ралли»: мотофестиваль в Выборге

До 20 июля, 6+

Рыночная площадь Выборга станет центром притяжения для любителей мотоциклов. В программе: выставка кастомных байков Crazy Wheels Show и историческое ралли «Гонка моторов 1898–2025». Из музыкальных гостей — Джанго (18 июля), Гарик Сукачев (19 июля) и Сергей Галанин с группой «СерьГа» (20 июля).

«Балтик Ралли 2025» в Выборге: программа, расписание

Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

18–20 июля

Три дня магии, импровизации и счастья ждут гостей ЦПКиО им. Кирова. В этом году фестиваль объединит коллективы из Москвы, Омска, Калининграда, Татарстана и Китая. Открытие — 18 июля в 20:10 театрализованным шествием от метро «Крестовский остров». Среди хитов программы: спектакль-променад «Албасты» (тюркский фольклор), «Белый лес» от театра «Эскизы в пространстве» и клоунада от московского «Микоса».

Фестиваль уличных театров 2025 в Елагином парке: расписание — программа

«Трость. Цилиндр. Эпатаж»: поэзия и театр

19 июля, с 15:00, 6+

Парк Героев-Пожарных превратится в площадку для литературно-театрального фестиваля. Артисты Пётр Семак и Сергей Мардарь прочтут стихи Есенина, а «живые скульптуры» и ходулисты оживят дух имажинизма.

Фестиваль «ЛЮБЛЮ»: память о Маяковском

18 июля, 19:30, 16+

В последние дни фестиваля гостей ждут лекции об архитектуре Ленинграда 1930-х и спектакль «(не) время для стихов» о наследии поэта. Вход по регистрации.

Музыкальный ритуал INSPIRITO

19 июля, 18+

На берегу Финского залива прогрессив-хаус легенда DJ Ruby и московский экспериментатор Самир Кулиев создадут уникальное звуковое пространство.

«Опера — всем»: «Чёрное домино»

20 июля, 17:00, 12+

На плацу Екатерининского дворца прозвучит французская комедия о монашке, сбежавшей на бал.

«Опера всем 2025» в Петербурге: программа-расписание

Лесной open-air «кАстры»

До 21 июля, 18+

В Ладожских шхерах — пять сцен с электронной музыкой, перформансами и мастер-классами.

Выставка «Куклы большой страны»

С 18 июля, 0+

Музей политической истории России представит коллекцию советских игрушек 1920–1990-х годов.

«Река времен» в Marina Gisich Gallery

С 19 июля, 16+

Юбилейный проект галереи познакомит с архивными работами Григория Майофиса, Виталия Пушницкого и других художников.

Ночь балета в Главном штабе Эрмитажа до 20 июля

С 18 по 22 июля 2025 года в Петербург состоится долгожданный приезд легендарного «Ленкома Марка Захарова»

Путешествие сквозь время: как фотография стала искусством

Выбирайте событие по душе — и пусть эти выходные запомнятся яркими впечатлениями!