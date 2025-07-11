Куда пойти в эти выходные 11,12,13 июля в Петербурге

Теплые июльские выходные в Петербурге обещают насыщенную программу для тех, кто хочет провести время интересно и разнообразно. В эти дни город предлагает гостям и жителям насладиться оперой под открытым небом, погрузиться в мир восточных миниатюрных растений, отметить новый праздник в Петропавловской крепости и послушать джаз в уютном саду.

Фестиваль «Опера — всем» откроется в Юсуповском саду постановкой «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Зрители увидят историю трагической любви японской гейши и американского офицера в окружении декораций, воссоздающих атмосферу Страны восходящего солнца. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а партии исполнят известные солисты. Продолжится фестиваль 16 июля оперой «Саломея» на Пионерской площади.

«Опера всем 2025» в Петербурге: программа-расписание

12 и 13 июля. Любителей природы ждет фестиваль «Бамбук на ветру» в Ботаническом саду. Здесь можно будет увидеть изящные композиции бонсай и пэнцзин, привезенные из Японии и Китая. Специалисты расскажут о тонкостях выращивания этих миниатюрных деревьев и ответят на вопросы посетителей.

12 июля Петропавловская крепость приглашает на праздник, посвященный своему дню рождения. Торжества начнутся с богослужения в Петропавловском соборе, после чего гости смогут увидеть выставку «Терракотовый ангел» в Великокняжеской усыпальнице. Здесь представлены работы скульптора Олега Шорова — образы святых и библейские сцены, выполненные в особой технике.

В полдень на Соборной площади зазвучат хоровые коллективы в рамках фестиваля духовной музыки «Невский ангел». А с высоты колокольни Петропавловского собора разольются переливы карильона — редкого инструмента, чья музыка создает неповторимую атмосферу старинной крепости.

Этот день — прекрасная возможность прикоснуться к истории первого сооружения Петербурга, насладиться духовными песнопениями и увидеть уникальные произведения современного церковного искусства. Вход: свободный (на некоторые выставки требуется музейный билет)

Джаз-фестиваль «Бродский DRIVE 2025» соберет музыкантов из разных стран в Шереметевском саду. В программе — выступления ансамбля Дмитрия Сабурова с участием австралийского тромбониста Дэна Барнетта и московского пианиста Владимира Нестеренко.

Бродский DRIVE 2025: программа-расписание

12 июля (с 9:00 до 23:00) жемчужина Ленинградской области — Петергоф — отмечает свой 320-й день рождения. В этот день город фонтанов, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и признанный одним из семи чудес России, раскроет свои объятия для жителей и гостей. Праздник совпадает с днём памяти святых апостолов Петра и Павла — небесных покровителей города.

Гостей ждёт насыщенная программа на любой вкус:

— Утро начнётся с футбольного матча ветеранов и соревнований по рыбной ловле

— Любителей истории привлечёт интерактивная площадка «Петров двор»

— Поэтические чтения соберут ценителей литературы

— Для детей подготовлены специальные игровые зоны

— Вечером на сцену выйдут популярные артисты и творческие коллективы

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк, который озарит небо над знаменитыми фонтанами Петергофа.

12-13 июля в Купчино. В парке Интернационалистов развернется пятый юбилейный фестиваль «Белые ночи в Купчино». Два дня подряд здесь будет звучать живой джаз в исполнении как мэтров (Billy’s Band, Ленинградский Диксиленд), так и молодых коллективов. Помимо музыкальной программы, гостей ждут:

— выставка музыкальных инструментов

— творческие мастер-классы

— шоу мыльных пузырей

— фестивальный маркет с угощениями

— специальная детская зона с квестами и аттракционами.

Волшебный мир минералов: выставка-ярмарка в сердце Петербурга 12–13 июля

В ближайшие выходные Большой Гостиный двор превратится в настоящую сокровищницу для ценителей природной красоты. Здесь откроется выставка-ярмарка «Мир камня», где можно будет увидеть и приобрести удивительные творения из натуральных минералов.

Гостей ждет знакомство с авторскими украшениями, изысканными аксессуарами, стильной посудой и предметами интерьера, созданными талантливыми мастерами. Особое внимание привлекают коллекционные образцы — редкие кристаллы, древние окаменелости, загадочный шунгит и даже фрагменты метеоритов.

Для творческих натур организаторы подготовили богатый выбор материалов для рукоделия: ювелирное сырье, бусины различных форм и размеров, кабошоны с неповторимыми узорами. Это идеальное место, чтобы найти вдохновение или приобрести эксклюзивный подарок с особой энергетикой.

Большой Гостиный двор, Невский проспект, 35. Вход свободный (требуется предварительная регистрация)

Искренний инди-поп: летний концерт Просто Леры в Петербурге

12 июля в клубе Sound пройдет особенный музыкальный вечер — сольное выступление молодой, но уже любимой многими исполнительницы Просто Леры. Артистка из Минска привезет в Петербург свой узнаваемый стиль: проникновенные тексты о жизни двадцатилетних, облечённые в лёгкие инди-поп аранжировки.

Поклонники услышат хиты, которые сделали Леру популярной — «Лютики», «Минута вечера», «Мне 20» и трогательную «Хрущевку». История музыканта началась в обычном подъезде многоэтажки, где она записывала первые композиции. Оставив формальное музыкальное образование, Лера выбрала собственный путь, вдохновляясь творчеством Виктора Цоя.

За несколько лет скромная девушка с гитарой превратилась в артистку с миллионной аудиторией. В её творческой копилке уже два альбома: дебютный «Погода любить» и концертная запись «Онлайн концерт (Live)». Этот летний концерт станет возможностью по-настоящему прочувствовать её искреннюю музыку вживую.

Начало в 17:00. Клуб Sound, Кожевенная линия, 40Б

Ароматный праздник: кофейный фестиваль «Флоу Фест» в Петербурге

12-13 июля в Петербург погрузится в атмосферу бодрящего праздника — на Красногвардейской площади откроется крупнейший на Северо-Западе фестиваль кофе «Флоу Фест». Два дня подряд гости смогут окунуться в мир изысканных ароматов и тонких вкусов, познакомиться с новинками кофейной индустрии и пообщаться с ведущими специалистами отрасли.

Программа фестиваля порадует как профессионалов, так и обычных ценителей кофе. Вниманию посетителей будут представлены захватывающие соревнования бариста, творческие поединки мастеров латте-арта, познавательные дегустации и образовательные лекции. Особой популярностью традиционно пользуются мастер-классы, где каждый может научиться правильно заваривать кофе или создавать красивые узоры на поверхности напитка.

На территории фестиваля развернется ярмарка с разнообразными сортами кофе и сопутствующими товарами, а также фуд-корт с вкусными дополнениями к любимому напитку. Это прекрасная возможность не только расширить свои знания о кофе, но и приобрести понравившиеся сорта для домашнего употребления.

Design District DAA, Красногвардейская площадь, 3. Стоимость входного билета: 500 рублей

Жемчужина оперного искусства: премьера Бизе в Петербурге

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» готовится представить петербургской публике редкую жемчужину оперного репертуара — «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. 13 июля зрители услышат это произведение в оригинальном исполнении на французском языке в постановке известного режиссера Юрия Александрова.

Эта ранняя работа великого композитора, созданная для парижского Театра Лирик, раскрывает всю глубину музыкального дарования Бизе задолго до его всемирно известной «Кармен». Опера перенесет зрителей в экзотический мир ловцов жемчуга, где разворачивается драматическая история дружбы, любви и предательства, воплощенная через богатейшую мелодическую палитру.

Особенностью предстоящей постановки станет нестандартное режиссерское видение, позволяющее по-новому раскрыть это незаслуженно редко исполняемое произведение. Театр предлагает уникальную возможность познакомиться с малоизвестной, но прекрасной страницей творчества французского гения.

13 июля, начало в 19:00. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера», улица Галерная, 33

Морские приключения с капитаном Врунгелем по Неве

13 июля на Дворцовой набережной стартует увлекательное водное путешествие для всей семьи. Теплоход «Детский» превратится в настоящий корабль приключений, где маленькие путешественники и их родители встретятся с любимыми героями — находчивым капитаном Врунгелем, его верным помощником Юнгой и забавным Котом-Мореходом.

Во время прогулки по главной водной артерии города участники шоу не только увидят знаменитые достопримечательности — величественный Эрмитаж, строгую Петропавловскую крепость и легендарную «Аврору», но и погрузятся в мир морских легенд и занимательных историй. Каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим капитаном, ведя собственный бортовой журнал и участвуя в интерактивных играх.

Перед отправлением гостей ждет театрализованное представление на набережной, где актеры в образах моряков расскажут об удивительных традициях речного флота. Комфортабельный теплоход с просторной палубой обеспечит удобное размещение для всех участников этого незабываемого путешествия.

Отправление от Дворцовой набережной, 10 в 12:30. Стоимость билетов: от 1000 рублей

С 10 июля в Этнографическом музее открыта выставка «Источник Святого Учения», посвященная 110-летию дацана Гунзэчойнэй.

В Петербурге представят уникальную выставку к юбилею дацана

Русский музей приглашает окунуться в Петербург XVIII века через работы Михаила Махаева, а в Петропавловской крепости можно увидеть шедевры архитектурной графики.

Эрмитаж представит коллекцию старинных светильников Востока, а Музей истории Санкт-Петербурга покажет рисунки Алексея Боголюбова с видами российских городов.

В галерее EggzGallery стартует выставка Владимира Загорова «Paloma», вдохновленная образами гармонии и надежды.

Музыкальные события выходных включают необычный концерт в Александринском театре, где оркестр громкоговорителей исполнит произведение Александра Кнайфеля.

Театралы смогут посмотреть спектакль «Петя, волк и белая уточка» в Новой Голландии, а для семей с детей пройдет праздник «Клубницын» в культурном квартале «Брусницын».

Петербург в эти выходные предлагает множество возможностей для яркого и запоминающегося отдыха. Выбирайте то, что по душе, и проведите время с удовольствием!