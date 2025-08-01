Куда пойти в эти выходные 1, 2, 3 августа в СПБ

Куда отправиться в Петербурге 1–3 августа: лучшие события уик-энда

Первые дни августа в Петербурге обещают насыщенную программу для всех вкусов. Город предлагает укрыться от летнего зноя в тени парков, насладиться водными прогулками, посетить камерные литературные встречи и оценить новинки кинопроката.

2 августа на Фонтанке пройдет юбилейный фестиваль сап-серфинга «Фонтанка SUP». Участники в ярких костюмах преодолеют маршрут длиной 8 километров по водным артериям города, включая Крюков канал и Мойку. В этом году гостей ждут конкурсы на лучший образ, самую эффектную доску и титул «Мисс SUP-2025». На берегу развернется музыкальная программа с выступлениями Drum Time, шоу-оркестра «Питер-Band» и других коллективов. Завершится праздник вечеринкой в клубе А2 с участием групп «Мираж» и «За4ертой», а также Татьяны Булановой и Игоря Корнелюка.

2 августа на Дворцовой площади отметят 95-летие Воздушно-десантных войск. Традиционно в этот день ветераны и действующие военнослужащие собираются, чтобы вспомнить боевых товарищей и годы службы. В 2025 году праздничные мероприятия пройдут не только здесь, но и на других площадках города.

1 августа в «Севкабель Порту» состоится необычный концерт «Рок с симфоническим оркестром у моря». Dreamers Orchestra исполнит хиты Queen, AC/DC, Nirvana и других легендарных групп в симфонической аранжировке. Оркестр известен сочетанием классического мастерства с современными мультимедийными технологиями. Концерт пройдет на набережной Исткабеля, а в случае непогоды будет перенесен.

В тот же день в театре «Колизей» представят рок-оперу Александра Рагулина «КарамазоВЫ» по мотивам романа Достоевского. Главные роли исполнят Иван Ожогин, Екатерина Гусева и Валерия Ланская.

Куда пойти в эти выходные 1, 2, 3 августа в Петербурге?

Со 2 по 3 августа в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль «Мини Маркет» с ярмаркой, мастер-классами и развлечениями для всей семьи.

2 августа в театре «Суббота» покажут музыкальный спектакль «Я люблю», где прозвучат романсы на стихи Тютчева, Ахмадулиной, Пастернака и других поэтов.

1 августа в клубе Jagger выступит Юлия Коган с программой, включающей новые треки и хиты, созданные совместно с «Ленинградом» и «Королем и Шутом».

В этот же день стартует гастрономический фестиваль «Пять Звезд» на террасе ресторана Vino&Voda. Гости смогут попробовать блюда от шеф-поваров лучших отелей города.

2 и 3 августа в Доме Радио пройдет арт-ярмарка «Из профессорской квартиры», где представят работы художников от классиков до современных авторов. В программе также лекции и экскурсии.

3 августа на крыше ZARENKOV GALLERY состоится концерт «Paris, Paris, Paris…» с хитами Эдит Пиаф, Джо Дассена и других французских исполнителей.

2 августа в Оранжерее Таврического сада прозвучит джаз в исполнении Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band.

В Царском Селе 2 и 3 августа реконструируют события Первой мировой войны на фестивале «Великая война. 1914». Гости увидят полевой аэродром, выставку техники и конные выступления.

Куда пойти в эти выходные 1, 2, 3 августа в Санкт-Петербурге?

В Ботаническом саду в эти дни можно полюбоваться цветущими флоксами и фуксиями, а также принять участие в фестивале «Иммигранты нового света».

2 и 3 августа в Театре Музкомедии покажут премьеру мюзикла «Капитанская дочка» по повести Пушкина.

До 31 августа в Музее политической истории работает выставка, посвященная Сергею Дягилеву.

3 августа в Музее ностальгии пройдет вечер памяти Анны Герман с участием Анны Сучковой и Ильи Гончарова.

С 1 августа в культурном квартале «Брусницын» открывается выставка «Сказочные миры И. Я. Билибина» с эскизами к известным сказкам.

Куда пойти в эти выходные 1, 2, 3 августа в Петербурге?

В «Росфото» с 1 августа можно увидеть выставку раскрашенных вручную фотографий «Осторожно раскрашено».

До 20 августа в галерее «Цифергауз» работает проект Павла Кира «Мёртвые и живые: коллаборация», объединяющий классическое и современное искусство.

3 августа издательство Ивана Лимбаха отметит 30-летие ярмаркой и дискуссиями в баре Mishka.

В этот же день в Vokzal 1853 пройдет «Яга-Фест» с мастер-классами и играми для детей.

2 августа в Новой Голландии ансамбль «Оркестр 1703» представит музыкальную сказку «Алиса в Стране чудес».

3 августа в Шереметевском дворце выступят группы «Отава Ё», Acid Hacid и Сергей Старостин с программой этно-джаза.

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