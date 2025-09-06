Куда пойти 6 7 сентября в Петербурге: расписание

В этой статье расскажем, куда пойти в Санкт-Петербурге 6 7 сентября 2025 года: обзор самых интересных событий

Санкт-Петербург готовится встретить первые сентябрьские выходные множеством ярких мероприятий. Город предложит гостям и жителям концерты под открытым небом, исторические реконструкции, художественные выставки и семейные праздники. Каждый найдет занятие по душе, будь то поклонник музыки, ценитель искусства или родитель с детьми.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга станет местом проведения масштабного семейного фестиваля. Гостей ждет более пятидесяти разнообразных активностей, распределенных по девяти тематическим зонам. Дети смогут попробовать себя в роли археологов, художников или IT-инженеров, а взрослые получат возможность пообщаться с представителями местной власти на площадке «Приемная вашего депутта». Кульминацией программы станет большой концерт с участием таких коллективов, как «Братья Грим», UMA2RMAN, DJ Grove, Хабиб и других. В воздухе прозвучат известные хиты, создавая неповторимую праздничную атмосферу. Мероприятие запланировано на 6 и 7 сентября, начало в 12:00. Адрес: Приморский проспект, 74. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Большой семейный фестиваль 2025: Uma2rman, Хабиб, Galibri&Mavik

Юсуповский сад примет у себя третий мультикультурный фестиваль «Стороны света». Посетителей ждут выступления семи фолк- и этно-групп, ремесленные мастерские, лекции по этнографии, дегустации блюд национальных кухонь и ярмарка изделий ручной работы. Гости смогут научиться народным танцам, игре на гуслях или балалайке, а также получить «паспорт путешественника» для участия в познавательной экспедиции по регионам России. На сцене выступят Namgar, «Экспедиция Восход», Женя Винд и группа Ега, а в кулинарной зоне можно будет попробовать бурятские буузы, татарские эчпочмаки и башкирский чак-чак. Фестиваль пройдет 6 сентября с 14:00. Место проведения: улица Садовая, дом 50а. Вход свободный, по предварительной регистрации.

На острове Ореховый в крепости Орешек состоится исторический фестиваль, посвященный военному прошлому этого места. Гости увидят реконструкции штурма крепости в XVI веке, обороны в XVII столетии и событий 1702 года. Все желающие смогут принять участие в «рекрутских наборах» и выйти на поле в составе исторических отрядов. Программа также включает квесты, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарку и выступления творческих коллективов. Фестиваль продлится два дня: 6 и 7 сентября, с 11:50 до 19:00. Место проведения: Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, Ореховый остров.

В Румянцевском саду пройдет песенный фестиваль семейного караоке «СПОЕМ!». На сцене прозвучат народные песни, казачьи баллады и популярные саундтреки из советских фильмов. Тексты песен будут проецироваться на экран, чтобы зрители могли подпевать. Вечер разделен на тематические блоки: «СПОЕМ родное!», «СПОЕМ кинохиты!», «СПОЕМ любимое!» и «СПОЕМ популярное!». В концерте примут участие Надежда Фадеева, ансамбли «Атаман» и «Рождество», баянист Денис Асташин и солисты «Петербург-концерта». Завершится программа хитами девяностых и современными композициями в исполнении Аны Агрбы и Анатолия Ломунова. Мероприятие состоится 6 сентября в 16:00. Адрес: Университетская набережная, 17. Вход свободный.

Куда пойти 6 7 сентября в Петербурге

Сквер имени Александра Володина станет центром празднования Дня Василеостровского района. Гостей ждет традиционный «Такс-парад», а также 28 интерактивных площадок с аквагримом, театральными постановками, мастер-классами и розыгрышами. Запланированы историческая викторина, создание герба района, книгообмен, оригами и шахматный турнир. Концертная программа включит цирковое шоу, спектакль театра Zart House и выступление кавер-группы «Балаган». Вход в некоторые музеи района в этот день будет бесплатным. Праздник начнется 6 сентября в 13:00. Адрес: сквер Александра Володина. Вход свободный.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» приглашает на семейный праздник «Яблочный полдень». Мероприятие пройдет в историческом комплексе «Верхние теплицы» Александровского парка. Тема этого года — «Белый налив». Гости увидят коллекцию белых овощей и фруктов, популярных в XIX веке, примут участие в театрализованных представлениях, мастер-классах и викторинах. Для детей подготовлены интерактивные постановки от студии «Persona Viva» и Образовательного театра Екатерины Тихоновой. Завершится праздник концертом солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Событие состоится 6 сентября в 12:00. Адрес: город Пушкин, Садовая улица, дом 7.

На Малой Конюшенной улице завершится одиннадцатый сезон фестиваля «Книжные аллеи». В программе запланирован театрализованный спектакль «Улица чудес» от студии «На Счастливой», концерт студии вокала Елены Сахатовой и марафон «Кировский авангард. Петербургские истории» от библиотек Кировского района. Гостей ждут выступления рок-групп, ансамблей, театральных студий, мастер-классы и викторины. Завершится день литературно-музыкальным концертом поэтического сообщества «По Питеру бродят поэты». Мероприятие пройдет 6 сентября в 13:00. Вход свободный.

В пространстве «Севкабель Порт» состоится фестиваль «Просто учиться», где родители смогут ознакомиться с образовательными программами для детей. Более 50 школ и детских центров представят свои курсы и секции. Для детей организованы интерактивные квесты и игровая зона, а для взрослых — дискуссии с экспертами в области образования. В программе также музыкальные выступления, розыгрыши призов и выставка детских проектов. Фестиваль пройдет 6 и 7 сентября, начало в 11:00. Адрес: Кожевенная линия, 40. Вход свободный.

Арт-центр «Пушкинская-10» откроет осенний выставочный сезон. В нескольких залах и галереях представят новые экспозиции, посвященные взаимоотношениям человека и природы, личным воспоминаниям и путешествиям. В Музее нонконформистского искусства пройдет выставка «Неизвестный Сердюков», где впервые покажут работы ленинградского художника Бориса Сердюкова. Проект «ЭкоАрт» объединит 28 авторов из семи стран. Вернисаж состоится 6 сентября с 17:00. Адрес: Лиговский проспект, 53. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Куда пойти 6 7 сентября в Петербурге

На площадке «Мануфактура 10/12» пройдет фестиваль ORIGINAL MEET для ценителей автомобильной и мотоциклетной классики. Гостей ждет выставка машин и кастомных байков, живая музыка, маркет с одеждой и аксессуарами, зона барбекю и гастрономические проекты. Важной частью программы станет Кубок мастеров кастом-байков. Фестиваль пройдет 6 и 7 сентября, начало в 12:00. Адрес: улица Красного Текстильщика, 10-12.

На крыше Roof Place состоится концерт «Диско на крыше с симфоническим оркестром». Olympic Orchestra исполнит хиты ABBA, Boney M, Ottawan и других легендарных коллективов. Мероприятие пройдет 6 сентября в 19:00. Адрес: Кожевенная линия, дом 30.

Московский рынок примет ярмарку Young Design Market, где молодые художники и дизайнеры представят свои работы. Гости смогут приобрести живопись, графику и декоративные изделия из фарфора, керамики и металла. В программе также публичные обсуждения и мастер-классы. Ярмарка пройдет 6 и 7 сентября, начало в 12:00. Адрес: улица Решетникова, 12. Вход свободный.

Куда пойти 6 7 сентября в Петербурге

В музее «Полторы комнаты» откроется выставка «Пивоваров — Бродский. «Речь о пролитом молоке», посвященная редкой книге, созданной совместно Виктором Пивоваровым и Иосифом Бродским. Издание включает стихотворение поэта 1967 года и иллюстрации художника. Выставка начнет работу 7 сентября с 13:00. Адрес: улица Короленко, 14.

В библиотечной зоне ТРК «Лето» пройдет квиз «Гарри Поттер и Книжный остров» для детей от шести лет. Участников ждут вопросы по книгам и фильмам о Гарри Поттере, урок зельеварения и конкурсы на знание заклинаний. Мероприятие состоится 6 сентября в 14:00. Адрес: Пулковское шоссе, 25, корпус 1, литера А. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Читай-клуб Лермонтовки приглашает на музыкальный квиз «Меломания» для участников старше 16 лет. Игрокам предстоит угадывать композиции, вспоминать факты из истории музыки и узнавать клипы без звука. Квиз пройдет 6 сентября в 17:00 на площадке Vokzal 1853. Адрес: набережная Обводного канала, дом 118. Вход свободный, по предварительной регистрации.

