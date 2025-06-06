Куда пойти 6,7,8 июня 2025 в Санкт-Петербурге

Культурный уик-энд в Петербурге: сирень, кино и театральные эксперименты

С 6 по 8 июня 2025 года Санкт-Петербург предлагает насыщенную программу для всех, кто хочет провести время интересно и с пользой. От прогулок среди цветущей сирени до театральных экспериментов — каждый найдет что-то по душе.

В музее-заповеднике «Павловск» 7 и 8 июня пройдет традиционный праздник «Сиреневый променад». Гостей ждут экскурсии по живописным аллеям, где можно не только полюбоваться пышными кустами сирени, но и узнать о послевоенном восстановлении парка. Особый интерес представляет лекция историка парфюмерии Элины Арсеньевой, которая расскажет о духах «Жди меня» и «Золотая осень», созданных в блокадном Ленинграде.

Сиреневый променад 2025 в Павловском парке

Любителей кино ждут на Елагином острове, где с 6 по 8 июня пройдет фестиваль «Ленфильм-Клуб». Показы под открытым небом дополнятся встречами с режиссерами. В субботу зрители увидят комедию «Папу маме заверни» и пообщаются с ее создателем Иваном Архиповым, а в воскресенье — трогательную историю «Дар» о мальчике и его необычной бабушке.

В Михайловском замке до 26 июля работает выставка, посвященная взаимодействию человека и технологий. Студенты магистратуры Art & Science Университета ИТМО представили необычные проекты: роботизированный улей, реагирующий на дыхание, грибницу, с которой можно «общаться», и другие инсталляции на стыке науки и искусства.

Галерея Anna Nova приглашает на выставку «Над водой», где дерево и металл становятся частью масштабных инсталляций. Художник Денис Патракеев впервые за шесть лет представляет свои работы, вдохновленные библейскими мотивами и философскими размышлениями о душе и материи.

Музыкальная программа уик-энда включает бесплатный концерт экспериментальной электроники у «Манежа» 6 июня. Саунд-артист Олег Макаров, импровизатор Дмитрий Шубин и эмбиент-проект SymphoСat представят необычные звуковые комбинации. В тот же вечер в клубе Игоря Бутмана выступит нью-йоркский джазовый вокалист Эндрю МакФадден.

Театралы смогут увидеть необычные постановки. В Александринке 6 июня пройдет проект LA OBRA, где прямо на глазах зрителей создадут спектакль по роману «Изобретение Мореля». В БДТ 7 и 8 июня покажут «предпремьеру» «Утиной охоты» в современной интерпретации Антона Федорова. А 8 июня в особняке «Пальма» оживут персонажи картин XVIII века в спектакле «Галантные празднества».

6 июня город отметит 226-летие Пушкина. В музее на Мойке, 12, пройдет возложение цветов и поэтический марафон, а в Юсуповском саду 7 июня состоится «Пушкин-фест» с театральными постановками и музыкальными номерами.

Это лишь часть событий, которые сделают первые июньские выходные незабываемыми. Петербург вновь доказывает, что он — культурная столица, где каждый день происходит что-то удивительное.