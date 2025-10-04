Куда пойти 4, 5 октября в Петербурге

Осенний уикенд в Петербурге: куда отправиться 4 и 5 октября

Петербург в начале октября очаровывает золотой листвой и прохладным воздухом, создавая идеальную атмосферу для культурного отдыха. Предстоящие выходные обещают быть насыщенными: горожан и гостей города ждут музыкальные концерты, театральные премьеры, музейные выставки и яркие фестивали на любой вкус.

Музыкальная группа The Hatters представит грандиозное шоу в Ледовом дворце 4 октября в 19:00. Коллектив, основанный восемь лет назад, прошел путь от андеграундных площадок до стадионных концертов. Их композиции звучали в российском кинематографе, а сотрудничество с режиссером Эмиром Кустурицей принесло им международное признание. Поклонников ожидает энергетическое представление с живым звуком и избранными треками из разных альбомов.

Государственный Эрмитаж присоединится к празднованию Дня учителя 5 октября, организовав день открытых дверей. Посетители смогут бесплатно explore богатейшую коллекцию, включающую произведения от античного периода до современного искусства. Особый интерес представляют залы западноевропейской живописи с работами Рембрандта и Леонардо да Винчи, а также роскошные парадные интерьеры Зимнего дворца.

В Ботаническом саду Петра Великого до 5 октября продолжает работу выставка суккулентов «Живые камни и их соседи». Экспозиция объединила более 200 видов растений из засушливых регионов Южной Африки, включая редкие экземпляры литопсов, которые в природе встречаются на ограниченных территориях. Посетители увидят удивительные формы и расцветки этих выносливых представителей флоры.

Пространство Севкабель Порт 4 и 5 октября с 12:00 станет центром притяжения для ценителей ручной работы. Маркет на Неве соберет мастеров со всего Северо-Запада, предлагающих уникальные изделия из керамики, текстиля, дерева и металла. Параллельно здесь же развернется WOW FEST — фестиваль для поклонников комнатных растений, где можно приобрести редкие сорта и получить консультации по уходу.

XV Форум малых музеев пройдет 4 и 5 октября на 90 площадках города и области. В программе — специальные экскурсии в музеях истории предприятий, учебных заведений и религиозных организаций. Тематические мероприятия посвящены 80-летию Победы, семейным ценностям и историческим достижениям. Многие участники подготовили интерактивные программы для детей и взрослых.

Торжественное открытие фестиваля «Петербургские набережные» состоится 5 октября в 19:00 в атриуме Главного штаба Эрмитажа. Вечер откроется выступлением симфонического оркестра под управлением маэстро Сергея Стадлера, а солисты мюзиклов исполнят композиции из советских и российских кинофильмов. Визуальным сопровождением станут кадры из кинокартин, проецируемые на стены исторического здания.

В Манеже на Исаакиевской площади до 5 октября продолжает работу масштабная выставка, посвященная эволюции фотографии. Экспозиция включает 600 работ 178 авторов, от первых дагеротипов 1839 года до цифровых изображений, созданных с помощью нейросетей. Особый интерес представляют оригинальные снимки Карла Буллы, запечатлевшие повседневную жизнь Петербурга начала XX века.

На арене цирка на Фонтанке 4 и 5 октября в 12:00 итальянская династия Тони представит программу «Слоны и тигры». Дрессировщик Давио Тони продемонстрирует уникальные номера с участием слонов, больших кошек и экзотических животных. Шоу сочетает многовековые цирковые традиции с современными сценографическими решениями и световыми эффектами.

Александринский театр 4 октября в 12:00 и 17:00 представит премьеру спектакля «Руслан и Людмила» в постановке Антона Оконешникова. Режиссер интерпретирует пушкинскую поэму через призму мультимедийных технологий, создавая на сцене динамичное фэнтези. В спектакле заняты ведущие артисты труппы, включая народного артиста России Сергея Паршина.

Завершение мотосезона в Гатчине начнется 4 октября в 14:00 с формирования колонны у городского Дома культуры. Участники проедут по историческому центру города, а в 17:00 в клубхаусе THMC Gatchina стартует праздничная программа с выступлениями музыкальных групп и тематическими активностями.

Поэтический фестиваль «Стойло Пегаса» пройдет 4 октября в 16:00 в библиотеке имени Есенина. Мероприятие воссоздаст атмосферу литературного кафе 1920-х годов, где посетители смогут поучаствовать в поэтических батлах, театральных импровизациях и творческих мастерских. Завершится вечер акустическим концертом группы «Завтрак Кусто».

Просветительский фестиваль «Учу великому» состоится 5 октября в 15:00 в историческом парке «Россия — Моя история». В программе — выступления творческих коллективов, интерактивные лекции о современных образовательных технологиях и встречи с педагогами-новаторами. Особое внимание уделят проектам, связанным с профориентацией школьников.

Приморский парк Победы 4 октября в 10:00 станет площадкой Всероссийского дня ходьбы. Участникам предложат дистанции 3 и 5 километров, отдельные маршруты организуют для любителей скандинавской ходьбы. Мероприятие поддержат известные спортсмены и оздоровительные центры города, которые проведут мастер-классы по правильной технике движения.