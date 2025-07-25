Куда пойти 25,26,27 июля в Петербурге: программа, расписание

Культурный уик-энд в Петербурге: куда сходить с 25 по 27 июля

Грядущие выходные в Северной столице обещают быть насыщенными событиями на любой вкус. От классической музыки до этнических фестивалей, от джазовых импровизаций до исторических реконструкций — каждый найдет что-то по душе.

Главное событие в эти выходные — День ВМФ 2025!

День ВМФ 2025 в Петербурге 27 июля: программа, расписание

26, 27 июля Пионерская площадь Санкт-Петербурга станет эпицентром вкусовых открытий — здесь пройдет главный гастрономический фестиваль лета.

Гастрономический фестиваль 2025: программа, расписание

25 — 26 июля любителей джаза ждет масштабный фестиваль Игоря Бутмана в Юсуповском саду и других площадках Санкт-Петербурга. В программе — выступления Полины Гагариной, Варвары Визбор, бельгийского коллектива Zap Mama, Zventa Sventana, Дмитрия Носкова и Оркестра Сергея Богданова и самого маэстро с его квартетом.

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана 2025: программа, расписание

25 июля Группа «Моральный кодекс» представит летний концерт во «Дворе Гостинки», где прозвучат хиты за 35 лет существования коллектива.

Любителей музыки ждет встреча с легендарным Александром Розенбаумом в БКЗ «Октябрьский», где артист исполнит свои знаменитые песни, включая «Утиную охоту» и «Вальс-бостон». Концерт станет особенным подарком ко Дню Военно-морского флота. 27 июля, 19:00, БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

Тем, кто предпочитает шопинг с творческой атмосферой, стоит посетить «Маркет на Неве» в Севкабель Порту. Здесь можно будет не только приобрести уникальные изделия ручной работы, но и поучаствовать в мастер-классах, насладиться живой музыкой и попробовать фермерские деликатесы. 26 – 27 июля.

Ленинградский зоопарк приглашает на необычный праздник – День капибары. Гостей ждут познавательные лекции о жизни этих удивительных животных, веселые квесты и творческие мастерские. 27 июля 2025, с 12:00 до 16:00.

День капибары: самый большой грызун ждёт гостей в Ленинградском зоопарке

Фанатов рок-музыки порадует выступление группы «Градусы» во Дворе Гостинки, где прозвучат их главные хиты. 26 июля.

26 июля в Ледовом дворце Надежда и Григорий Кадышевы представят программу «Плывет веночек» с народными песнями и красочными танцевальными номерами.

Автолюбителям будет интересно посетить фестиваль Garage Fest на автодроме «Игора Драйв», где пройдут захватывающие гонки и зрелищные дрифт-шоу. 26 и 27 июля.

А поклонники панк-рока смогут окунуться в атмосферу фестиваля «Панк культуры и отдыха» на Зеленой сцене. 27 июля.

Театралы получат возможность увидеть оперу «Сорочинская ярмарка» в Мариинском театре и новую постановку «Месяца в деревне» в театре Комиссаржевской.

Фотографов и любителей природы заинтересует выставка «Золотая Черепаха» в РОСФОТО, представляющая лучшие работы в жанре wildlife-фотографии.

27 июля концерт Евы Власовой во Дворе Гостинки и выступление американского рэпера DESIIGNER в клубе Sound.

26 июля в Гатчине у Филькиного озера пройдет фестиваль «Дым над водой», объединяющий классику, рок и мировые музыкальные стили. В этот же день крепость «Орешек» превратится в «Остров Буян» с рыцарскими турнирами, лучниками и средневековыми танцами. Для детей подготовили специальную программу с безопасными «боями» на мягком оружии.

Рыцарский турнир в Санкт-Петербурге

26 июля ценителей этнической музыки приглашают на фестиваль «Березовый домик» в Гатчинском парке, где выступят мастера русского фольклора и экспериментальные коллективы, сочетающие народные мотивы с джазом.

«Березовый домик»: программа — расписание фестиваля

В Свято-Троицком монастыре можно услышать колокольные звоны на фестивале «Звоны над Свирью» — в исполнении звонарей из России и Белоруссии.

Звоны над Свирью 26,27 июля: программа, расписание

Для поклонников искусства в галерее Molbert открыта выставка Александра Воцмуша «Листы» — серия легких, наполненных светом акварелей, запечатлевших моменты повседневности. В Зоологическом музее можно увидеть «Сны о мамонтах» — картины Андрея Кетиладзе, где доисторические гиганты оживают в фантазийных сюжетах.

Музей истории религии приглашает на выставку о Южной Индии, где через искусство, ритуалы и артефакты раскрывается культура этого удивительного региона.

С 26 июля в Петербурге в третий раз пройдет необычный танцевальный фестиваль «Танец без ума от себя и от любви». В отличие от традиционных смотров, это живая лаборатория движения, созданная участниками «Студии Сдвиг». Организаторы убеждены: танец — не элитарное искусство, а естественная потребность человека, доступная каждому. Хореографы-кураторы сознательно уходят от пафоса, создавая пространство для экспериментов и совместного творчества. Здесь нет зрителей в привычном понимании — только участники процесса. Фестиваль доказывает: тело и движение становятся универсальным языком, не требующим специальной подготовки.

Книголюбов ждут на презентации книги «Бездомные девяностые» о создании фонда «Ночлежка», а также на ярмарке «Коммуналка», где издательства представят новинки, а гости смогут поучаствовать в литературных дискуссиях и поэтических вечерах.

В последние выходные июля Кронштадт станет центром необычной почтовой традиции. 26 и 27 июля здесь развернёт работу проект «Морская почта», организованный «Петербургским дневником». Гости смогут отправить специально созданные открытки с видами морского Петербурга в любой уголок страны, включая воинские части ВМФ России.

Морские послания: в Кронштадте открывается уникальная почтовая акция

В Ленинградском зоопарке радостное событие — у пары японских макак по кличке Мия и Киото родился детёныш!

В Ленинградском зоопарке поселилось очаровательное семейство снежных макак

Каждые выходные, начиная с 26 июля, праздничная атмосфера будет царить в новых локациях. Первыми примут эстафету 26-27 июля аллеи Буферного парка.

Летний марафон семейных праздников охватит парки Петербурга

Это лишь часть событий, которые сделают выходные в Петербурге незабываемыми. Выбирайте, что вам по душе, и проведите время с удовольствием!