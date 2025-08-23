Куда пойти 23, 24 августа в Петербурге: программа

Культурный август в Петербурге: Куда пойти 23, 24 августа в Петербурге

Северная столица в последний месяц лета предлагает насыщенную программу мероприятий на любой вкус. Городские парки, набережные и концертные залы готовы удивлять жителей и туристов разнообразием событий. Каждый найдет здесь развлечение по душе.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга 23 и 24 августа станет местом проведения фестиваля воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Более тридцати аэростатов поднимутся в небо над Финским заливом. Гости смогут не только наблюдать за полетами, но и принять в них участие. На территории развернутся концертные площадки, мастерские и зоны отдыха. Мероприятие начнется в 6:00 и продлится до 22:30.

Там же, в парке 300-летия, с 22 августа по 7 сентября можно будет увидеть впечатляющие песчаные скульптуры. Мастера со всей страны создадут композиции, посвященные истории и архитектуре города. Центральным элементом экспозиции станет Триумфальная арка «Слава победителям». Для создания таких произведений используется специальный карьерный песок повышенной плотности.

Фестиваль песчаных скульптур 2025 в Петербурге

23 августа по всей России пройдет акция «Ночь кино». В Петербурге показы новых российских фильмов состоятся на нескольких площадках. В программе: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», военная драма «Группа крови» и музыкальная лента «Пророк. История Александра Пушкина». Сеансы запланированы в кинотеатрах «Родина», «Люксор», «Курортный» и других кинозалах. В Гатчине показы пройдут в Приоратском парке под открытым небом.

Ночь кино в Петербурге: три премьеры на шести площадках

С 23 по 31 августа в «Экспофоруме» на Петербургском шоссе развернется агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». Более 250 фермеров представят свою продукцию: сыры, мясные деликатесы, мед, свежие овощи и фрукты. Для детей организуют развлекательную программу с батутами и каруселями. Гостей ждут музыкальные выступления и масштабная дегустация меда. Вход свободный, время работы с 10:00 до 18:00.

Куда пойти 23, 24 августа в Петербурге

С 22 по 24 августа на мостах Петербурга пройдет юбилейный фестиваль «Ленинградские мосты». Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты станут сценами для выступлений музыкальных коллективов. В этом году добавилась новая площадка — Кронверкская куртина Петропавловской крепости. В программе заявлены группы «Комната культуры», ВИА «Пролетарское танго», дуэт «Кай и Гетера» и другие артисты. Концерты будут идти с 18:00 до 22:00.

Ленинградские мосты 2025: расписание, программа

23 и 24 августа в «Никольских рядах» на Садовой улице впервые пройдет гастрономический фестиваль «Да, Шеф!». Организатором выступит известный шеф-повар Константин Ивлев. Гостей ждут кулинарные мастер-классы, батлы между поварами, фермерский маркет и детские зоны. Запланирована установка нового кулинарного рекорда России. Начало в 11:00, билеты от 1000 рублей.

Да, Шеф! В Петербург едет главный гастрофестиваль страны

23 августа на Малой Конюшенной улице развернется фестиваль «Театральный Петербург». В течение дня с 10:00 до 20:00 будут проходить презентации театров, творческие встречи и уникальные спектакли. Участвуют «Балтийский дом», Театр имени Комиссаржевской, Молодежный театр на Фонтанке и другие коллективы. Вход свободный.

23 августа в Выборге у замка пройдет международный фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань». Участники в карнавальных костюмах совершат заплыв на сапбордах. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и награждение авторов лучших образов. Мероприятие начнется в 9:00 и продлится до 17:00.

На Зеленой сцене на Рощинской улице 23 и 24 августа выступят более 40 рок-коллективов в рамках фестиваля «Живой!». Среди участников: «Таймсквер», «Площадь Восстания», «Торбу-на-Круче». Начало в 13:00.

23 августа в Selar Park на Пискаревском проспекте пройдет фестиваль автомобильной культуры «Турбоночь». В программе: джимхана, бернаут-баттлы, дрифт-такси и выставка машин. Начало в 15:00.

23 августа на Новой сцене Александринского театра состоится показ в рамках фестиваля современного танца Open Look. Выступят Валерия Каспарова и Армен Едигарян с работой «Arevi Mardik / Люди Солнца». Начало в 18:00.

OPEN LOOK 2025: современный танец о человеческих связях

23 августа в Кронштадте в сквере Желобовского пройдет экологический фестиваль искусств «КронФест». Художники создадут произведения из вторичных материалов. Запланированы концерты, мастер-классы и выставки. Время проведения с 11:00 до 18:00.

С 22 по 24 августа в форте Тотлебен в Кронштадте пройдет исторический фестиваль, посвященный морской славе России. Гостей ждет реконструкция морского боя, лекции, мастер-классы и парад яхт. Время работы с 10:00 до 21:00.

Мечты сбываются: в Кронштадте пройдет грандиозный семейный праздник

23 и 24 августа в парке «Остров фортов» в Кронштадте состоится семейный фестиваль «Остров мечтателей». На главной сцене выступят артисты оригинального жанра, пройдут мастер-классы и квесты. Центральным событием станет игра «Семь шагов к мечте». Вход свободный, с 10:00 до 21:00.

23 августа в Севкабель Порту на Кожевенной линии пройдет «Морская вечеринка» с одиннадцатью танцевальными сценами. Начало в 23:00.

24 августа в клубе «Ласточка» в Транспортном переулке состоится фестиваль независимой музыки «Лица андеграунда». Выступят группы «Полумягкие», «Цинк уродов», «Тяжелая атлетика» и другие. Начало в 18:00.

24 августа в музее-квартире Римского-Корсакова пройдет концерт «Музыка в ползунках» для самых маленьких слушателей. Прозвучат произведения Сен-Санса, Чайковского и народные мелодии.

23 августа в Шереметьевском саду на набережной Фонтанки пройдет историческая реконструкция «Звук баталий и викторий». Энтузиасты воссоздадут элементы военной подготовки российской армии XVIII века. Вход свободный.

23 и 24 августа в Царском Селе на «Императорской ферме» пройдет первый семейный фестиваль «Арт-сенокос». Гостей ждут фигуры из сена, мастер-классы и выставка медиаискусства. Время работы с 12:00 до 20:00.

23 и 24 августа в Севкабель Порту можно посетить фотовыставку Ирины Штрих «Сокровенные люди. Антон и другие». Проект рассказывает истории людей с аутизмом. Вход свободный.