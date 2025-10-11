Куда пойти 11, 12 октября в Петербурге

Куда отправиться в Санкт-Петербурге в середине октября: яркие события уикенда

11 и 12 октября 2025 года Санкт-Петербург приглашает жителей и гостей города на насыщенные выходные, полные культурных открытий. Вас ждут премьеры в театрах, ледовые шоу, модные показы и масштабные фестивали, которые подарят незабываемые впечатления.

Фестиваль «Друзья Петербурга» предложит гостям исследовать город через призму современного искусства и исторического наследия. Центральной площадкой станет Лахта Центр, а события развернутся также в Царском Селе, Петергофе и на десятках других площадок. Тема этого года — диалог между традицией и новаторством. В программе — инсталляция Сергея Мешалкина о будущем городской среды, проекты по реставрации и множество активностей для детей. Мероприятие пройдет 11 и 12 октября, начало в 11:00. Вход свободный, требуется регистрация.

В эти же дни стартует VIII Большой Детский фестиваль, объединяющий театр, кино и литературу. На сценах Театра Эстрады имени Аркадия Райкина можно будет увидеть музыкальную версию «Маугли», а в театре «КУКФО» — добрую историю «Приключения Лиса и Поросенка». Фестиваль пройдет 11 и 12 октября, начало мероприятий в 11:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Любителей ручного творчества ждет крупнейший фестиваль керамики Ceramania в Севкабель Порту. Гости смогут не только приобрести уникальные изделия, но и поучаствовать в мастер-классах по лепке, росписи и созданию витражей. Мероприятие состоится 12 октября с 12:00. Вход свободный.

Керамическое пробуждение: осенний праздник искусства в Санкт-Петербурге

На льду Академии фигурного катания пройдут юбилейные состязания памяти Николая Панина-Коломенкина. Зрители увидят выступления таких звезд, как Евгений Семененко и Софья Муравьева. Соревнования пройдут 11 и 12 октября, начало в 12:00. Стоимость билетов — от 300 рублей.

В Российском этнографическом музее состоится модное шоу PODIUM SEASONS, где будут представлены коллекции более 50 дизайнеров. В программе — показы брендов JULIAKISELEVA, AMMONIT и проекта «Петербургский дизайн». Шоу пройдет 11 и 12 октября в 18:00. Для посещения необходим входной билет в музей.

Государственный балет на льду представит ледовую версию «Спящей красавицы» в Лахта Холле. В главных партиях заняты Анжелина Воронцова и Эрнест Латыпов. Представления состоятся 11 октября в 13:00 и 16:00.

На сцене Газпром Арены Егор Крид представит новое шоу в поддержку альбома «Меньше чем три». Концерт пройдет 11 октября в 20:00.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» откроет свой 35-й сезон. В программе — гастроли Тибетского драматического театра со спектаклем «Гамлет», а также творческие встречи с известными режиссерами. Фестиваль продлится 11 и 12 октября, начало в 13:00.

В Музее Академии художеств можно увидеть выставку дипломных работ выпускников Института имени Репина. Экспозиция включает живопись, графику и скульптуру. Выставка открыта 11 и 12 октября с 10:00. Билет стоит 350 рублей.

Ботанический сад Петра Великого приглашает на Фестиваль клена. Гостей ждут экскурсии по дендрарию, дегустация кленового сиропа и мастер-классы. Фестиваль пройдет 11 и 12 октября с 10:00.

На острове Новая Голландия книжный фестиваль «Ревизия» соберет писателей и философов для дискуссий о роли книги в современном мире. В программе — встречи с Алексеем Конаковым и Надеждой Плунгян. Фестиваль состоится 11 и 12 октября с 12:00. Вход свободный.

В театре «Зазеркалье» пройдет премьера оперы «Тоска» в постановке Александра Петрова. Спектакль состоится 11 октября в 19:00.

В Севкабель Порту откроется Mental Health Film Festival — первый в России фестиваль кино о ментальном здоровье. После показов зрители смогут обсудить фильмы с психологами. Фестиваль пройдет 11 и 12 октября с 12:00.

Ресторан Memo приглашает на гастрономический бал «Помпеи» с джазовыми выступлениями, театральными импровизациями и антипасти. Мероприятие состоится 11 октября в 19:00.

На Инженерной улице развернется ярмарка «Авторские штучки», где можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы. Ярмарка будет работать 11 и 12 октября с 11:00. Вход свободный.

Сергей Лазарев представит свое новое шоу «Шоумен» в Ледовом дворце. Концерты состоятся 11 октября в 19:00 и 12 октября в 18:00.