Куда отправятся «Сапсаны» после запуска высокоскоростной магистрали?

После ввода в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом скоростные поезда «Сапсан» могут получить новые маршруты. Среди возможных направлений — Минск, Воронеж и Нижний Новгород. Сейчас эти составы связывают две столицы, но с появлением ВСМ их использование пересмотрят.

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости, окончательное решение будет принято ближе к запуску магистрали. Однако уже сейчас понятно, что поезда не простаивают — их перенаправят на другие востребованные линии. «Мы прорабатываем несколько вариантов, включая маршруты Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород и Москва – Воронеж. Этот подвижной состав точно не останется без дела», — пояснил он.

Тем временем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что новая ВСМ объединит город и Ленинградскую область в единую агломерацию. Строительство участка в черте Северной столицы начнётся в 2026 году вместе с возведением современного вокзального комплекса. К работам в Новгородской области планируют привлечь студенческие отряды, а производство материалов для магистрали стартует в том же году.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что проектирование первого российского поезда для ВСМ близится к завершению. Трасса также вышла на финальную стадию проектирования, и финансирование проекта обеспечено. Параллельно в России прорабатываются и другие высокоскоростные маршруты, которые свяжут Москву с ключевыми городами страны. В их числе — направления на Минск, Адлер, Рязань, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Таким образом, запуск ВСМ не только ускорит путешествия между Москвой и Петербургом, но и откроет новые возможности для пассажиров других направлений, куда могут отправить освободившиеся «Сапсаны».