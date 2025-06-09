Кто примет участие в ПМЭФ-2025: состав участников и главные темы форума

В преддверии Петербургского международного экономического форума организаторы раскрыли детали предстоящего события. В 2025 году мероприятие соберет более 600 экспертов, политиков и бизнес-лидеров из разных стран мира, которые примут участие в 150 дискуссиях и сессиях.

Среди подтвержденных участников — влиятельные фигуры международной политики и экономики. В их числе министр иностранных дел Венгрии, главы финансовых ведомств Алжира, Катара и Бахрейна, а также ключевые представители российского правительства. Особое внимание привлекает участие бывшего министра иностранных дел Бразилии, который представит позицию одной из крупнейших экономик Латинской Америки.

Тема предстоящего форума — «Общие ценности – фундамент прогресса в многополярной системе» — отражает современные вызовы глобальной экономики. По словам организаторов, основной акцент будет сделан на поиске новых моделей сотрудничества в условиях трансформации мироустройства. Особое внимание уделят вопросам экономического суверенитета, межцивилизационному диалогу и созданию устойчивых механизмов развития.

Советник президента России отметил, что форум продолжает играть важную роль в формировании международной экономической повестки. В условиях глобальной нестабильности такая площадка для диалога приобретает особую ценность, позволяя находить точки соприкосновения между разными странами и экономическими системами.

Программа мероприятия охватит широкий спектр вопросов — от энергетики и транспорта до финансовых технологий и международной торговли. Участники обсудят не только текущие вызовы, но и перспективные направления сотрудничества, способные стать основой для долгосрочного партнерства.

Петербургский форум традиционно служит площадкой для заключения важных соглашений и запуска совместных проектов. В 2025 году ожидается, что мероприятие продолжит эту традицию, способствуя развитию экономических связей в новых геополитических условиях.

Особенностью предстоящего форума станет усиленный акцент на диалоге между различными культурными и экономическими моделями. Организаторы подчеркивают важность поиска баланса между национальными интересами и глобальным сотрудничеством в формирующейся многополярной системе международных отношений.

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