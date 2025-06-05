Крупномасштабное обновление Сестрорецкого курорта: возвращение былого величия

Знаменитый «Сестрорецкий курорт» переживает масштабную трансформацию благодаря инвестициям группы ЛСР, превышающим 12 миллиардов рублей. Этот амбициозный проект включает не только модернизацию лечебной базы, но и бережное восстановление исторического наследия, что делает его уникальным для современной России.

Центральным элементом реконструкции стало возрождение легендарного Курзала — некогда крупнейшей концертной площадки Северной Европы. На восстановление этого архитектурного шедевра, разрушенного во время войны, направлено 2,5 миллиарда рублей. Особенностью проекта стало сочетание исторической достоверности (здание воссоздается по сохранившимся фотографиям) и современных технологий безопасности. Высота восстановленного здания составит 25 метров, а общая площадь — около 7000 квадратных метров.

Параллельно ведется строительство нового 12-этажного корпуса на 435 номеров, который позволит значительно увеличить вместимость курорта. По завершении работ в 2026 году комплекс позиционируется как премиальный оздоровительный центр с ценой суточного пребывания 20-25 тысяч рублей.

Интересно, что проект имеет ярко выраженную культурную составляющую. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев выступает в роли попечителя восстановленного Курзала, что гарантирует высокий уровень будущих культурных мероприятий. Как отмечают в ЛСР, коммерческая окупаемость этой части проекта не является приоритетом — главная цель сохранить историческое наследие для будущих поколений.

Экономические показатели всего проекта рассчитываются на 15-летний период окупаемости. При этом представители компании подчеркивают, что это единичный для них опыт работы с санаторно-курортными объектами, что делает проект особенно значимым как для инвесторов, так и для всего курортного кластера Сестрорецка.