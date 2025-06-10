Кронштадт станет центром киноискусства: международный фестиваль «Будь! Россия»

С 12 по 15 июня 2025 года город-порт Кронштадт превратится в площадку для уникального культурного события. Здесь пройдет международный кинофестиваль «Будь! Россия», приуроченный ко Дню России. Открытие состоится в кинотеатре Дворца молодежи, где соберутся известные деятели киноискусства, включая Елену Драпеко, Сергея Рогожина, Михаила Боярского и других звезд российского кинематографа.

Основная программа фестиваля развернется в музее Военно-морской славы. Зрителей ждет особый кинематографический диалог: с одной стороны — российские фильмы, рассказывающие о нашей стране, с другой — работы зарубежных режиссеров под общим названием «Россия глазами других культур». Такой формат позволит увидеть многообразие взглядов на российскую действительность.

Особенностью фестиваля станет посвящение памяти Сергея Бодрова — актера и режиссера, трагически погибшего в Кармадонском ущелье. В знак уважения к его творческому наследию Конный театр «Нарты», с которым был связан Бодров, представит в Кронштадте специальную программу выступлений.

«Будь! Россия» — это продолжение масштабного культурного проекта «Будь!», который ежегодно выбирает символ, объединяющий страну. В 2025 году фестиваль посвящен Федору Достоевскому, чье творчество продолжает вдохновлять кинематографистов всего мира.

Мероприятие имеет свободный вход (возрастное ограничение 16+), что делает его доступным для всех ценителей киноискусства. Фестиваль не только представит зрителям интересные киноленты, но и станет площадкой для творческих встреч, обсуждений и культурного обмена.

Выбор Кронштадта в качестве места проведения не случаен — этот город с богатой морской историей становится все более популярной культурной площадкой. Проведение здесь международного кинофестиваля подчеркивает растущее значение Кронштадта как центра притяжения для творческих людей и любителей искусства со всей России и зарубежья.

Для гостей фестиваля это будет возможность не только увидеть интересные фильмы, но и познакомиться с уникальной атмосферой города-крепости, который в последние годы активно развивается как культурный и туристический центр. Организаторы обещают, что помимо кинопоказов, зрителей ждут интересные дискуссии и творческие встречи с участниками фестиваля.

Кронштадт — самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга