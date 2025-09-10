Кронштадт почтит память великого флотоводца грандиозным фестивалем

Кронштадт станет центром масштабного торжества в честь легендарного российского адмирала. 13 сентября на Якорной площади, у стен величественного Никольского Морского собора, пройдет музыкальный фестиваль «Под стягом Русской державы: Вера. Отечество. Флот». Мероприятие приурочено к знаковой дате – 280-летию со дня рождения Федора Федоровича Ушакова, чье имя стало синонимом доблести и непобедимости российского флота.

Организацией события занимается Благотворительный фонд «Олимп». Поддержку оказывают авторитетные структуры: Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Министерство обороны Российской Федерации и Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и впечатляющей. Действо начнется с исполнения специально написанного к этому дню тропаря, посвященного святому адмиралу. Важным моментом церемонии станет возложение цветов к подножию его памятника, расположенного в сквере рядом с собором.

На большой сцене выступят прославленные творческие коллективы и известные артисты. Среди подтвержденных участников – легендарный ансамбль имени А. В. Александрова, народный артист Игорь Скляр, исполнитель Григорий Чернецов, а также Вероника Сыромля, Эдуард Хиль младший и Михаил Гаврилов. Музыкальное сопровождение обеспечат оркестр Нахимовского училища, мужской хор Духовной академии, детский хор Телерадио Санкт-Петербурга и хор ветеранов имени Козлова. Особую торжественность внесет выступление сводного хора кадетов Кронштадтского морского корпуса.

Ведущими праздника назначены народный артист России Дмитрий Харатьян и актриса Людмила Ширяева. Помимо концерта, для всех гостей подготовлена интерактивная программа с познавательными лекциями и мастер-классами, посвященными истории, культуре и традиционной кухне. Завершится вечер ярким фейерверком.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Начало запланировано на три часа дня.