КриптоФерма в Царском Селе: как технологии оживляют историю

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась необычная выставка под названием «КриптоФерма». Этот проект соединяет прошлое и будущее: на территории исторической Императорской фермы, отреставрированной после 12 лет работ, появились цифровые инсталляции, созданные молодыми художниками и дизайнерами.

Сено и VR: неожиданный дуэт

Один из самых необычных экспонатов — сеновал, который одновременно является и частью сельского антуража, и площадкой для виртуальной реальности. Художница Полина Кудинова объединила традиционные элементы фермы с современными технологиями: посетители могут надеть VR-очки и погрузиться в цифровые миры, связанные с историей Царского Села.

ИИ и 3D-печать: как воссоздают утраченное

После реставрации здания Императорской фермы возникла проблема: оригинальных предметов интерьера и быта почти не сохранилось. Музейщики нашли оригинальное решение — при помощи искусственного интеллекта и 3D-печати воссоздали фарфоровую посуду XIX века. Нейросеть анализировала исторические описания, а затем «напечатала» точные копии утраченных артефактов.

Зоопарк, которого нет

Во времена Российской империи на ферме был зоопарк, где содержались экзотические животные — от пантер до слонов. Современные технологии позволили «вернуть» их в виде цифровых реконструкций. Художники и программисты использовали специальный софт, чтобы по сохранившимся черепам воссоздать облик этих животных. Получился своеобразный диалог между наукой, искусством и историей.

Зачем музею эксперименты?

Выставка «КриптоФерма» — часть стратегии музея по привлечению молодой аудитории. Как отмечает директор заповедника Ольга Таратынова, традиционные экскурсии работают для детей и старшего поколения, но молодёжь от 15 до 25 лет сложнее заинтересовать классическим форматом.

«Это начало большой работы, — говорит Таратынова. — Музеи сегодня должны быть живыми, идти в ногу со временем. Да, это эксперимент, но именно так мы можем говорить с новым поколением на его языке».

Открытие выставки символично совпало с днём рождения Александра Пушкина, который любил эти места. «КриптоФерма» — попытка переосмыслить наследие Царского Села через призму современных технологий, показав, что история может быть не только познавательной, но и увлекательной.