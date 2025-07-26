Крестовский остров временно изменит режим работы из-за соревнований по триатлону

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове введены временные ограничения движения в связи с проведением Первенства России по триатлону. Соревнования пройдут с 26 по 28 июля, и основные изменения коснутся территории вблизи Гребного канала.

Организаторы сообщают, что под ограничения попадут Северная и Южная дороги, участок возле парковок Р22 и Р24, Батарейная дорога, проходящая через Приморский парк Победы, а также Велосипедная и Теннисная аллеи. Кроме того, будет закрыта парковка Р21 и набережная Гребного канала. Доступ к стадиону «Зенит Арена» окажется перекрыт с 00:00 26 июля до 13:00 28 июля.

Транспортная ситуация также изменится: с полуночи 26 июля временно прекратит работу автобусный маршрут № 29, следующий от станции метро «Крестовский остров» до набережной Гребного канала. По предварительным данным, движение автобуса возобновится вечером 27 июля после 19:00.

Мероприятие привлечет внимание спортсменов и зрителей, поэтому жителям и гостям города стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств. Власти просят отнестись с пониманием к временным ограничениям, связанным с проведением крупного спортивного события.