Крепость звуков и образов: праздник в сердце Петербурга

12 июля 2025 года Петропавловская крепость впервые отметит свой день как официальный городской праздник, объединив духовные и светские традиции. Торжества начнутся утром с праздничной литургии в соборе святых апостолов Петра и Павла, давших имя историческому сооружению.

В час дня в Великокняжеской усыпальнице откроется необычная выставка «Терракотовый ангел» скульптора Олега Шорова. Двенадцать работ из мрамора и терракоты расскажут посетителям о вечных ценностях через образы святых и библейские сюжеты. Центральной фигурой экспозиции станет ангел из обожжённой глины, окружённый скульптурами апостолов-покровителей города и святой Ксении Петербургской. Особое место занимают трогательные образы Богоматери с младенцем и жён-мироносиц, а современное прочтение притчи о блудном сыне заставляет задуматься о вечных вопросах человеческих отношений.

Музыкальная часть праздника начнётся в два часа дня на Соборной площади. Фестиваль «Невский ангел» соберёт лучших исполнителей духовной музыки со всей России. Под руководством маэстро Сергея Екимова хоровые коллективы, звонари и карильонисты создадут многоголосую симфонию, звучащую одновременно с земли и с высоты колокольни Петропавловского собора. Это уникальное музыкальное пространство позволит гостям по-новому ощутить акустику исторического места.

Новый городской праздник обещает стать ежегодной традицией, раскрывающей разные грани культурного наследия Петербурга через синтез искусства, истории и духовности.

Куда пойти в эти выходные 12 и 13 июля в Петербурге