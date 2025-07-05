«Красин»: 65 лет второму рождению легендарного ледокола

В 2025 году знаменитый ледокол «Красин» празднует важную дату — 65 лет с момента масштабной реконструкции, которая фактически подарила судну новую жизнь. В честь этого события 5 июля на борту легендарного корабля-музея пройдут специальные экскурсии и творческие мастер-классы для юных посетителей.

Построенный в 1916 году, «Красин» к середине XX века оставался одним из последних ледоколов, сохранивших первоначальный облик. Однако время и суровые условия Арктики потребовали серьезного обновления. В 1960 году судно прошло капитальную модернизацию на верфях Германии, после которой обрело современные механизмы, сохранив при этом историческую ценность.

Торжественная программа начнется в 10:00. В 11:00 самых маленьких гостей (5–7 лет) ждет увлекательная экскурсия «Как корабль обрел новые крылья», где в игровой форме расскажут о превращении старого ледокола в обновлённый символ морской славы.

В 13:00 подростки от 10 лет смогут поучаствовать в дискуссии «Почему «Красин» решили не списывать?», где обсудят, зачем сохраняют исторические суда и как реконструкция продлевает их службу.

Любителей техники ждет мастер-класс «Секреты корабельных мастеров» (14:00), где можно будет разобраться в устройстве ледокола и даже попробовать себя в роли судостроителя. А в 15:00 творческих натур пригласят на занятие «Морозные узоры», где участники создадут тематические коллажи, вдохновленные арктическими пейзажами.

Этот день — прекрасная возможность не только узнать больше о легендарном судне, но и прикоснуться к живой истории российского флота.

Программа 5 июля 2025 года:

• 11:00 – экскурсия «Вторая жизнь большого корабля». Во время мини-путешествия малыши узнают, как корабль от сильного молодца стал настоящим богатырем! Рекомендованный возраст: 5-7 лет.

• 13:00 – музейная дискуссия «Старый друг лучше новых двух». Участникам предстоит выяснить, зачем ледокол «Красин» модернизировали. Каждый сможет высказать свои предположения и обсудить их с другими. Рекомендуемый возраст: от 10 лет.

• 14:00 – мастер-класс «Юные инженеры». Участникам предложат погрузиться в мир кораблестроительства: разобраться в устройстве ледокола, изучить особенности конструкции и даже самостоятельно «смоделировать» элементы корабля.

• 15:00 – мастер-класс «Ледяные мотивы». Вдохновленные полярными пейзажами и историей судна, участники создадут коллажи.

Каждого юного посетителя в этот день ждет небольшой памятный сувенир!

Билеты на экскурсию по ссылке

Участие в мастер-классах бесплатное при приобретении входного билета в музей.

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