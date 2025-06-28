«Корюшка» ушла: исторический пляж Петропавловки освободили от ресторана

На территории Петропавловской крепости завершился демонтаж ресторана «Корюшка», принадлежавшего известному ресторанному холдингу Ginza Project. Сооружение, почти 12 лет располагавшееся у Алексеевского равелина, окончательно исчезло с пляжа, где когда-то вызывало споры среди горожан и градозащитников.

Как сообщили в Музее истории Санкт-Петербурга, пока не определено, появится ли на этом месте новый объект. Ранее арендатор помещения — компания «Фило» — отказался от судебного иска к музею и «Водоканалу», где требовал восстановить коммуникации для работы заведения. В судебных документах указано, что после демонтажа здания продолжение арендных отношений стало невозможным.

Ресторан, открывшийся в 2012 году под названием «Лето», с самого начала вызвал неоднозначную реакцию. Комитет по охране памятников настаивал, что сооружение искажает облик объекта культурного наследия и изначально не имело необходимых разрешений. Однако тогда кафе удалось сохранить — как позже выяснилось, благодаря полученному согласованию.

Ситуация изменилась после смены руководства музея в 2021 году. В прошлом году заведение лишили подключения к коммуникациям, что сделало его работу невозможной. В Ginza Group спокойно отнеслись к утрате, отметив, что сосредоточены на развитии других проектов.

Теперь исторический пляж у стен Петропавловской крепости вернул свой первоначальный вид. Горожане и туристы снова могут беспрепятственно любоваться панорамой Невы с этого живописного места, где когда-то шумело ресторанное заведение.

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