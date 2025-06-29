Корнелиус: Петербург готовится к встрече с циклоном

В конце июня погоду в Санкт-Петербурге будет определять мощный циклон «Корнелиус». По данным метеорологов, небо затянется плотной облачностью, а жителей города и области ждут продолжительные дожди, местами сильные. Как сообщают синоптики, этот вихрь, названный немецкими синоптиками, принесёт не только осадки, но и грозы.

Температурный фон останется довольно прохладным. В воскресенье, 29 июня, воздух в Петербурге прогреется лишь до +15…+17 градусов, а в пригородах столбики термометров покажут от +14 до +19. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 5–10 м/с, а к вечеру усилится до 12–17 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, достигнув отметки 743 мм рт. ст., что значительно ниже обычных значений для этого времени года.

Начало новой недели также не порадует теплом. В ночь на 30 июня температура опустится до +11…+13 градусов, а днём в городе пройдут кратковременные дожди при максимальной температуре +17…+19. В связи с ухудшением погодных условий с 11:00 29 июня в Петербурге объявлен жёлтый уровень опасности. Жителям рекомендуют быть осторожными из-за возможных гроз и резких порывов ветра.

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