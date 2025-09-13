КоломнаФест 13 сентября в Петербурге

В субботу, 13 сентября, исторический район Коломна в Санкт-Петербурге превратится в масштабную праздничную площадку. С 12:00 до 22:00 гостей фестиваля ждет уникальное погружение в атмосферу творчества, соседского гостеприимства и культурных открытий. Более тридцати локаций объединят музеи, театры, кафе и творческие пространства, предлагая разнообразную программу для всех возрастов.

Матисов переулок станет эпицентром музыкальной части фестиваля. С 13:00 до 18:00 здесь выступят независимые коллективы, включая экспериментальный проект Ugli и фолк-рок группу Settlers. Вечерняя сессия с 17:00 до 22:00 представит более энергичные выступления, где хедлайнерами станут «Улицы Декабристов» и другие известные группы петербургской андеграундной сцены.

Литературный квартал развернется вокруг Музея Ахматовой. С 14:00 до 18:00 пройдут поэтические чтения под открытым небом, где современные авторы представят свои произведения. Одновременно в музейном дворике состоится мастер-класс по каллиграфии для всех желающих, где профессиональные художники помогут освоить азы древнего искусства.

Театральные эксперименты займут пространство Благотворительного театра «Куклы». С 15:00 до 19:00 здесь покажут иммерсивные спектакли, где зрители становятся участниками действия. Для детей организованы специальные представления театра теней, которые пройдут в 16:00 и 17:30.

Гастрономическая аллея на Прядильном переулке предложит познакомиться с кулинарными традициями Коломны. С 12:00 до 20:00 местные кафе представят специальное меню с историческими рецептами района. В 15:00 и 18:00 начнутся кулинарные мастер-классы по приготовлению пирогов по старинным рецептам.

Семейная программа ждет гостей в саду Музея кукол. С 13:00 до 18:00 здесь пройдут творческие мастерские по созданию традиционных тряпичных кукол, а в 14:30 и 16:00 — интерактивные чтения детских книг под вековыми деревьями.

Художественные мастерские откроются в арт-пространстве «Лестница». С 14:00 до 20:00 профессиональные художники проведут серию мастер-классов по скетчингу и акварельной живописи, посвященных архитектурным пейзажам Коломны. В 19:00 здесь же состоится вернисаж работ, созданных участниками фестиваля.

Исторические экскурсии стартуют каждый час с 13:00 до 19:00 от памятника Носу майора Ковалева. Краеведы проведут участников по тайным дворикам и малоизвестным уголкам района, раскрывая очарование истории домов и их обитателей.

Завершится фестиваль большим соседским чаепитием в саду Музея Ахматовой в 21:00, где гости смогут поделиться впечатлениями за чашкой травяного чая с пирогами. Полная программа с расписанием всех событий доступна на официальном сайте фестиваля.