Колокольные мелодии зазвучат над Петропавловской крепостью

С 27 июня по 10 июля Соборная площадь Петропавловской крепости превратится в уникальную музыкальную площадку. Здесь пройдет ежегодный международный фестиваль карильонной музыки «Музыка над городом», который соберет лучших исполнителей на этом необычном инструменте.

Карильон Петропавловского собора представляет собой настоящий шедевр колокольного искусства. 51 колокол, самый тяжелый из которых весит более 3 тонн, а самый легкий — всего 10 килограммов, создают звучание в диапазоне четырех октав. Этот удивительный «колокольный орган» способен воспроизводить самые разные произведения — от классических сочинений Баха до современных джазовых композиций и народных мелодий.

В этом году на фестивале выступят талантливые карильонисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода и Минска. Особенным событием станет участие всемирно известного бельгийского музыканта и композитора Йозефа Виллема Хаазена, признанного мастера карильонного искусства.

Фестиваль предлагает жителям и гостям города уникальную возможность услышать волшебные переливы колоколов, которые разнесутся над историческим центром Санкт-Петербурга, создавая неповторимую атмосферу летних вечеров. Это редкий шанс познакомиться с древним, но до сих пор малоизвестным широкой публике музыкальным искусством.

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