Когда закончатся дожди и холод в Петербурге: июль 2025

Петербург встречает июль без дождей и с постепенным потеплением

Первые дни июля в Северной столице порадуют горожан сухой и относительно теплой погодой. Как сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии, в середине недели петербуржцы смогут ненадолго забыть о зонтах и дождевиках.

Утро 1 июля началось с температуры около 15 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до отметок 17-19 градусов. Облачная погода будет периодически сменяться солнечными прояснениями. Ветер северо-западного направления обещает быть умеренным, не превышая 9 метров в секунду.

Метеорологи объясняют такие изменения влиянием антициклона, который постепенно смещается с юго-западных направлений. Это атмосферное образование оттеснит дождевые облака в восточные районы Ленинградской области, оставив сам город без существенных осадков.

В ближайшие дни атмосферное давление будет постепенно расти, достигнув отметки 755 мм ртутного столба. Хотя этот показатель пока остаётся ниже климатической нормы, такая тенденция свидетельствует о стабилизации погодных условий. В области температура окажется чуть ниже городской — от 17 до 20 градусов тепла.

Такая погода создаёт комфортные условия для прогулок по городу и отдыха в парках, которые в последнее время стали особенно популярны у жителей мегаполиса. Однако метеорологи напоминают, что в утренние часы ещё достаточно прохладно, поэтому стоит позаботиться о тёплой одежде, отправляясь на работу или пробежку.

Петербург готовится к коротким дождям перед долгожданным потеплением