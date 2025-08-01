Когда в Петербурге спадет жара: август 2025

Жаркая погода, установившаяся в Северной столице, наконец-то пойдёт на спад после первых выходных августа. По данным главного синоптика города Александра Колесова, в субботу петербуржцев ждёт переменная облачность с дождями и грозами при температуре +23…+25 градусов. Воскресенье порадует солнечной погодой с показателями термометра +26…+28 градусов.

«В начале недели сохранится сухая погода с температурой до +30 градусов, но уже со среды ожидается заметное похолодание с кратковременными осадками», – отметил метеоролог в своём телеграм-канале. По его прогнозам, дневная температура опустится до комфортных +20…+25 градусов, что должно порадовать большинство жителей города.

Специалисты центра «Фобос» поясняют, что 1 августа Петербург оказался под влиянием атмосферного фронта, принесшего переменчивую погоду. «Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами», – предупредил синоптик Михаил Леус. Температурный фон в городе составит +27…+29 градусов, в области – до +30.

Напомним, что в конце июля в городе был объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за приближения грозового фронта. Стихия успела напомнить о себе – в Петроградском районе молния вывела из строя несколько светофоров, а у Витебского вокзала разряд попал в дерево.

Пик жары пришёлся на 30 июля, когда столбики термометров поднялись до рекордных +31,9 градуса, сделав этот день самым жарким в текущем году. Теперь же жители города могут рассчитывать на постепенное возвращение к привычным для северного региона температурным показателям.