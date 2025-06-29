Когда Петербург звучит барокко: музыка белых ночей

С 28 июня по 3 июля в залах Петербургской филармонии впервые пройдет фестиваль старинной музыки «Барокко в белую ночь». Это уникальная возможность окунуться в эпоху, когда музыка была воплощением изысканности и совершенства.

Особенность фестиваля – его необычное расписание. Четыре из пяти концертов начнутся в 22:00, позволяя слушателям насладиться произведениями Баха и его современников в таинственной атмосфере белых ночей. Звучание виолы да гамба, переливы клавесина, изящные барочные танцы в исторических костюмах – все это создает неповторимую магию, уводящую от повседневной суеты.

«Музыка барокко – это чистое вдохновение, – делится впечатлениями ведущий фестиваля Роман Насонов. – Она словно возвращает нас к истокам, напоминая о том, что настоящая гармония рождается из простоты и естественности».

Концерты пройдут в двух знаменитых залах: Большом зале филармонии на Михайловской улице, 2 и Малом зале на Невском проспекте, 30. Это редкий шанс услышать старинную музыку в ее аутентичном звучании, под сводами исторических зданий, где когда-то выступали великие композиторы.

Фестиваль обещает стать настоящим подарком для ценителей классического искусства и тех, кто хочет открыть для себя волшебный мир музыки прошлых веков. В дни белых ночей Петербург особенно прекрасен, а в сочетании с изысканными мелодиями барокко он обретает поистине сказочное звучание.