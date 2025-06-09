Когда Петербург наконец согреется: прогноз синоптиков на лето

Жители Северной столицы продолжают кутаться в теплые куртки и с тоской смотреть на серое небо. Вместо долгожданного летнего тепла город встречает дождями и прохладой. По данным метеорологов, ситуация изменится не скоро — лишь к концу недели петербуржцы смогут ненадолго увидеть солнце.

Главный синоптик города Александр Колесов развеял надежды на скорую жару. По его словам, в ближайшие дни температура не поднимется даже до +25 градусов. «По-настоящему теплая погода установится не раньше второй половины июня, а возможно, и в его последней декаде», — отмечает специалист.

Сегодняшний день принесет городу особенно обильные осадки. Циклон «Вейт», пришедший с запада, может обрушить на Петербург до половины месячной нормы дождей за одни сутки. Это создает определенные сложности для городских служб и жителей, вынужденных передвигаться по мокрым улицам.

Такая затяжная весна не является чем-то исключительным для Петербурга. Исторические метеоданные показывают, что в последние 10 лет устойчивое потепление в городе обычно наступало лишь после 15 июня. При этом климатологи отмечают, что с каждым годом этот срок смещается на более поздние даты.

Интересно, что аналогичная ситуация наблюдается и в других северных городах, июнь тоже часто оказывается прохладным и дождливым.

Метеорологи советуют петербуржцам не спешить убирать теплые вещи и запастись терпением. Когда же долгожданное тепло наконец придет, оно, скорее всего, будет устойчивым и позволит в полной мере насладиться всеми прелестями белых ночей.

А пока стоит обратить внимание на культурную жизнь города — музеи, театры и выставки, которые в такую погоду особенно привлекательны.

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