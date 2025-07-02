Когда Петербург наконец согреется: прогноз на оставшееся лето

Жители Северной столицы с нетерпением ждут настоящего летнего тепла, которое в этом году пока обходит город стороной. В отличие от прошлых сезонов, июль начался без характерной для этого месяца жары, оставив пляжные полотенца и купальники пылиться в шкафах.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, июль традиционно считается самым тёплым месяцем в Петербурге со средней температурой около +18-19 градусов. Однако вместе с теплом обычно приходят и частые дожди — в среднем за месяц выпадает до 80-85 мм осадков.

Прошлогодний июль порадовал горожан стабильно тёплой погодой со средними показателями выше +20 градусов. Настоящая жара (+30 градусов и выше) держалась всего пару дней, но даже этого хватило, чтобы войти в историю метеонаблюдений.

Нынешний сезон пока развивается по другому сценарию. Первые недели июля принесли температуру на 1-2 градуса ниже обычной, колеблющуюся между +17 и +22 градусами. Синоптики объясняют это активной циклонической деятельностью, приносящей прохладу и осадки.

Ожидается, что более тёплая погода установится лишь во второй половине месяца. В последней декаде июля столбики термометров могут подняться до +24-25 градусов, что на градус-два превысит климатическую норму. Однако значительных аномалий метеорологи не прогнозируют — месяц в целом обещает быть близким к средним многолетним показателям.

Что касается осадков, то наиболее дождливыми периодами станут начало и конец месяца. Тем, кто мечтает о пляжном отдыхе, пока стоит набраться терпения — вода в водоёмах ещё не успела как следует прогреться. Но возможно, последние недели июля всё же подарят горожанам несколько по-настоящему летних дней.

Петербург ждёт первый по-настоящему жаркий день лета