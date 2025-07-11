Когда лучше покупать авиабилеты: секреты выгодных перелётов по России

Весной 2025 года пассажиры могли купить билеты на рейс Москва – Санкт-Петербург всего за 4,9 тысячи рублей. Такую цену удавалось найти при бронировании за 2–7 дней до вылета, сообщил Александр Токмаков из «Яндекс Путешествий». Если же покупать билеты заранее — за месяц до поездки — стоимость составляла около 6,3 тысячи рублей, а в последний день перед вылетом цена снова поднималась до 5,3 тысячи.

Авиаперевозчики используют гибкую систему ценообразования, и оптимальное время для покупки билетов зависит от направления. Например, на рейсы в Сочи выгоднее бронировать места заранее: если за месяц до поездки в июне билет стоил 16,1 тысячи рублей, то за неделю — уже 9,7 тысячи. Аналогичная ситуация с перелётами из Екатеринбурга в Москву — раннее бронирование позволяет сэкономить несколько тысяч рублей.

Однако есть и исключения. На некоторых направлениях, таких как Москва – Калининград или Москва – Сочи, иногда можно поймать снижение цен даже за сутки до вылета. Правда, такие случаи редки и непредсказуемы.

Для международных поездок, особенно на популярные курорты вроде Бали или Дубая, лучше планировать путешествие заранее. Разница в цене может быть существенной: скажем, перелёт на Бали за месяц обойдётся в 56,4 тысячи рублей, а в последний момент — уже более 100 тысяч.

Что касается Петербурга, самые высокие цены на авиабилеты традиционно наблюдаются в дни проведения Петербургского международного экономического форума, когда спрос на перелёты резко возрастает. В остальное время пассажиры могут найти выгодные предложения, особенно если следить за динамикой цен и выбирать оптимальное время для покупки.