Книжный праздник на волнах: литература встречается с пляжным отдыхом

В это воскресенье, 3 августа, пляж «Ласковый» превратится в настоящий рай для книголюбов. Здесь развернется необычный литературный фестиваль под открытым небом — «Книжный Пляж». Гостей ждет уникальная атмосфера, где можно совместить любовь к чтению с отдыхом у воды.

Программа мероприятия порадует и взрослых, и детей. Посетители смогут пообщаться с известными писателями, получить автографы и открыть для себя новые имена в литературе. Для юных гостей подготовлены увлекательные мастер-классы, где ребята смогут проявить фантазию и творческие способности.

Особое место в программе займут поэтические чтения — живые, эмоциональные выступления авторов, которые подарят зрителям незабываемые впечатления. А расслабиться и насладиться атмосферой помогут музыкальные концерты: мягкие морские бризы и приятные мелодии создадут идеальное настроение.

Один из самых необычных форматов фестиваля — чтение на сапах. Участники смогут взять любимую книгу, отправиться на SUP-доску в прибрежные воды и погрузиться в чтение под шум волн.

Среди почетных гостей мероприятия — мастер ретро-детективов Антон Чиж, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, драматург Андрей Демьяненко и другие яркие представители литературного мира.

Фестиваль пройдет 3 августа с 15:00 до 20:00 на пляже «Ласковый» в поселке Солнечный. Это отличная возможность провести воскресный день с пользой, открыть для себя новые книги и насладиться летней атмосферой у воды.