Китайский квартал на берегу Невы: фестиваль «Нихао, Шифу!» в Севкабель Порте

16 и 17 августа пространство Севкабель Порт преобразится в настоящий уголок Поднебесной. В эти дни здесь развернется масштабный фестиваль китайской культуры и кулинарии, который подарит гостям незабываемые впечатления и атмосферу восточного праздника.

Главной изюминкой мероприятия станет насыщенная программа выступлений. На открытой сцене можно будет увидеть захватывающее шоу традиционных китайских львов, которые по поверьям приносят удачу. Мастера шаолиньского монастыря продемонстрируют виртуозное владение боевым искусством кунг-фу, а артисты представят завораживающее действо сычуаньской оперы с быстрой сменой масок. Особое настроение создадут грациозные танцы с веерами, символизирующие гармонию и совершенство.

Гастрономическая часть фестиваля не уступит по разнообразию культурной программе. Более тридцати тематических павильонов предложат гостям познакомиться с кулинарными традициями разных регионов Китая. Здесь можно будет попробовать как классические блюда, известные во всем мире, так и современные интерпретации китайской кухни.

Фестиваль «Нихао, Шифу!» — это уникальная возможность окунуться в атмосферу китайских улочек с их особым колоритом, не покидая Санкт-Петербург. С 11 утра до 11 вечера в течение двух дней пространство Севкабель Порта будет наполнено музыкой, ароматами восточных специй и радостной суетой настоящего азиатского праздника.