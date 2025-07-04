Киношники меняют движение в центре Петербурга

8 и 9 июля 2025 года исторический центр города временно изменит привычный ритм работы из-за съемок художественного фильма «Балтийское море». Киногруппа займет несколько ключевых локаций, что потребует введения временных ограничений движения.

В первый съемочный день, 8 июля, полностью перекроют четную сторону набережной канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова. Банковский и Москательный переулки также окажутся недоступны для автомобилистов до 22:00. На противоположной стороне канала Грибоедова возможны кратковременные перекрытия – не более 5 минут в час.

На следующий день основные съемки перенесутся на площадь Островского. С 6:00 до 21:00 здесь сузят проезжую часть, а также введут временные ограничения движения у Екатерининского сквера. Водителям стоит быть готовым к возможным десятиминутным задержкам в этом районе.

Особое внимание организаторы просят обратить на запрет парковки. В течение двух съемочных дней нельзя будет оставлять машины на набережной канала Грибоедова, площади Островского и прилегающих переулках.

Комитет по транспорту рекомендует горожанам заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда. Для пешеходов доступ ко всем достопримечательностям сохранится в полном объеме.

Съемки нового фильма обещают подарить Петербургу еще одну интересную киноработу, где город выступит не просто фоном, а полноценным героем повествования. Временные неудобства – небольшая плата за возможность увидеть любимые места в новом кинематографическом образе.