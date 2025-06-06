Кейтеринг в эпоху перемен: как индустрия адаптируется к новым вызовам

Российский рынок кейтеринга переживает период трансформации. Если раньше основой бизнеса были масштабные банкеты и фуршеты, то сегодня запросы клиентов кардинально изменились. Современный кейтеринг — это не просто организация питания, а создание уникального гастрономического опыта с акцентом на персонализацию, экологичность и технологичность.

Новые форматы вместо традиционных банкетов

Пандемия стала катализатором изменений в индустрии. На смену многолюдным мероприятиям пришли камерные форматы: бизнес-завтраки, коктейльные вечеринки с индивидуальной сервировкой, фуршеты в no-touch формате. Клиенты всё чаще хотят не просто накормить гостей, а удивить их — например, предложить меню из локальных фермерских продуктов или внедрить zero waste-подход, когда минимизируются пищевые отходы.

Особенно востребованы выездные мероприятия за городом, особенно в рамках спортивных ивентов. Однако этот тренд имеет сезонные ограничения — зимой проведение мероприятий на открытых площадках становится практически невозможным.

Сезонность и дефицит площадок

Пик спроса на кейтеринговые услуги традиционно приходится на конец весны — начало лета, когда проходят крупные деловые события, такие как ПМЭФ и Юридический форум. В этот период цены на услуги и аренду площадок резко возрастают, а свободных локаций практически не остаётся.

Декабрь, некогда считавшийся «горячим» сезоном для корпоративов, тоже изменился. Теперь компании предпочитают не шумные застолья, а осмысленные мероприятия с подведением итогов года. Бронировать площадки на этот период приходится за несколько месяцев.

Кадровый кризис: кто будет обслуживать клиентов?

Одна из главных проблем отрасли — острая нехватка квалифицированного персонала. Молодёжь всё реже рассматривает работу в кейтеринге как долгосрочную перспективу, предпочитая временную занятость с ежедневной оплатой.

В Петербурге около 15 колледжей готовят официантов, но выпускников этих программ быстро переманивают рестораны и кафе. Эксперты отмечают, что мотивировать новых сотрудников можно только личным примером и вовлечённостью в профессию. Однако разрыв между поколениями и разное понимание ценности труда усложняют эту задачу.

Новые тренды в питании: здоровье, экология, умеренность

Клиенты стали более осознанно подходить к выбору меню. В тренде — функциональное питание: безлактозные десерты, десерты без сахара, блюда из органических продуктов. Набирают популярность натуральные напитки, например, замороженные фруктовые чаи на основе ягод и трав, которые можно быстро приготовить прямо на мероприятии.

Изменения коснулись и алкогольной политики. На корпоративных ивентах всё чаще отдают предпочтение лёгким напиткам, а их выбор сводится к нескольким позициям. Важнее не крепость, а качество подачи и общая эстетика сервиса.

Высокие стандарты сервиса и дефицит подходящих площадок

Корпоративные клиенты ожидают безупречного сервиса: от идеальной сервировки до удобной парковки. Однако в городах не хватает локаций, способных принять более 300 гостей с соблюдением всех требований.

«Постоянных клиентов нужно удивлять, — говорят эксперты. — Если компания годами заказывает у вас мероприятия, она ждёт не просто обслуживания, а нового опыта каждый раз. Важно не только поддерживать высокий уровень, но и постоянно его повышать».

Заключение

Кейтеринговый бизнес сегодня балансирует между творчеством и экономической эффективностью. Чтобы оставаться на плаву, компаниям приходится адаптироваться к новым трендам, инвестировать в обучение персонала и искать нестандартные решения для организации мероприятий. Те, кто сможет предложить клиентам не просто еду, а впечатления, получат преимущество в этой конкурентной гонке.