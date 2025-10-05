Керамическое пробуждение: осенний праздник искусства в Санкт-Петербурге

С 11 по 12 октября с 12:00 до 20:00 в пространстве УКТ на Кожевенной линии, 40 пройдет фестиваль керамики «Ceramania», объединяющий мастеров из разных регионов России. Художники представят современные работы, созданные из глины, дерева, стекла и металла, демонстрируя многообразие материалов и техник в современном прикладном искусстве. Гости смогут не только увидеть готовые произведения, но и понаблюдать за процессом создания уникальных изделий.

Тематикой нынешнего фестиваля стало «Пробуждение» — концепция, вдохновленная осенним преображением природы и обновлением творческих коллекций авторов. Эта метафора отражает как сезонные изменения, так и внутренние процессы в художественной практике, когда мастера экспериментируют с новыми формами и материалами после летнего перерыва. Кураторы мероприятия подчеркивают, что осень — время творческого подъема и поиска свежих идей.

Программа фестиваля включает разнообразные активности для посетителей всех возрастов. Профессиональные керамисты проведут мастер-классы по работе на гончарном круге и ручной лепке, а в зоне свободного творчества каждый сможет попробовать создать собственное изделие. В лекционной части мероприятия искусствоведы и практикующие художники расскажут о современных тенденциях в керамике и дизайне.

На маркете фестиваля будет представлена уникальная коллекция авторских работ — от изящной посуды до скульптурных композиций. Отдельное внимание организаторы уделили гастрономической составляющей: на фудкорте гостей ждут специально разработанные угощения и напитки, которые гармонично дополнят атмосферу творческого праздника. Вход на все события фестиваля остается свободным, что делает искусство доступным для самой широкой аудитории.