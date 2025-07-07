Каменноостровский проспект закрывается на поэтапный ремонт

В Петербурге начались масштабные работы по реконструкции Каменноостровского проспекта, который возглавил список приоритетных дорог для ремонта в 2025 году. Как пояснил Михаил Гудимов, замначальника управления по ремонту транспортной инфраструктуры, выбор объекта обусловлен как технической необходимостью, так и распоряжением губернатора города.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, разработана детальная схема организации движения, включающая 24 последовательных этапа. Основные работы будут проводиться по полосам, сохраняя проезд для транспорта. Полное перекрытие движения коснётся только перекрёстков с прилегающими улицами и продлится не более 1-2 дней для каждого участка.

Первые значительные ограничения ожидаются уже 27-29 июля, когда закроют перекрёсток с набережной реки Карповки. Далее, 3-4 августа, работы затронут пересечение с улицей Академика Павлова. Полный график ограничений движения опубликован на официальном портале городского комитета по транспорту.

Специалисты подчёркивают, что такой поэтапный подход позволит провести качественный ремонт, сохранив при этом транспортную доступность района. Проект учитывает как текущее состояние дорожного покрытия, так и прогнозируемую нагрузку на альтернативные маршруты во время проведения работ.