Как в Петербурге оживает история побед

С 22 августа по 7 сентября 2025 года пляж Парка 300-летия Санкт-Петербурга примет у себя масштабную выставку скульптур из песка. Пространство превратится в настоящий «Город песчаных скульптур», где каждая композиция будет посвящена теме «Город победителей». Это уже второй подобный проект, организованный Комитетом по развитию туризма города.

Идея фестиваля глубоко символична для Северной столицы. Санкт-Петербург предстает не только как город-герой с великим историческим прошлым, но и как современный центр достижений в культуре, науке, образовании и технологиях. Победа здесь воспринимается не как отдельное событие, а как непрерывная линия, связывающая разные эпохи. Именно эту связь времен и воплотили в своих работах мастера.

Над созданием десяти монументальных произведений трудились двенадцать профессиональных скульпторов из разных городов России. Среди них — чемпионы международных конкурсов из Архангельска, Каргополя, Ижевска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Невьянска и Екатеринбурга. Для воплощения их замыслов из карьера Ленинградской области было доставлено 900 кубометров специального песка с высоким содержанием глинистых пород, что обеспечивает повышенную прочность и устойчивость скульптур к непогоде.

Центральным элемэктом экспозиции станет уменьшенная копия Триумфальной арки «Слава победителям». Вокруг нее разместятся композиции, рассказывающие о разных этапах победной истории города — от ратных подвигов Александра Невского и Суворова до достижений современного периода.

Торжественное открытие фестиваля состоится 22 августа в 14:00. В течение всего периода работы, с 11:00 до 20:00 ежедневно, гости смогут расмотреть великолепные произведения.

Фестиваль песчаных скульптур 2025 в Петербурге