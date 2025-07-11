Как триатлон «Медный всадник» изменит жизнь Петербурга на два дня

12 и 13 июля 2025 года Санкт-Петербург примет IV соревнования по триатлону «Медный всадник», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в городе введут временные ограничения движения транспорта, а некоторые автобусные и трамвайные маршруты изменят свои привычные трассы.

В дни соревнований будет запрещена остановка автомобилей на ряде улиц. Например, 12 июля с 00:00 до 19:00 нельзя будет останавливаться на Северной дороге от въезда в спортивный клуб «Локосфинкс» до Южной дороги, на набережной Гребного канала у дома 10, а также на Южной дороге от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта. Петровский проспект от улицы Савиной до Ремесленной улицы тоже попадет под ограничения.

Некоторые участки дорог закроют для движения транспорта. Так, с 4:00 до 17:00 12 июля нельзя будет проехать по проспекту Крузенштерна в сторону набережной Макарова, а также по самой набережной Макарова в направлении улицы Одоевского. Мост Бетанкура тоже окажется под запретом для машин, следующих от Ждановской улицы к Уральской.

Петровский проспект, Петровская площадь, улица Савиной и другие прилегающие территории будут закрыты для проезда с 4:00 до 19:00 12 июля. А Теннисная и Велосипедная аллеи останутся недоступными для транспорта вплоть до 17:00 13 июля.

Городской общественный транспорт тоже временно изменит свои маршруты. Автобус № 220 скорректирует трассу с 4:00 до 17:00 12 июля, а автобусы № 14, 227 и троллейбус № 7 будут следовать по объездным путям до 19:00 того же дня. Автобус № 29 изменит маршрут с 8:00 12 июля до 2:00 13 июля.

Для удобства горожан организуют дополнительные автобусы-шаттлы от Петровского проспекта до станции метро «Спортивная». Два микроавтобуса вместимостью 12-18 мест будут курсировать с интервалом 20 минут.

Полный список ограничений и схемы перекрытий можно найти на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок». Планируйте свои поездки заранее, чтобы избежать неудобств в дни проведения триатлона.