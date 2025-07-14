Как правильно проводить собрания собственников в многоквартирных домах: важные нюансы

Каждый владелец квартиры должен знать правила организации общих собраний в многоквартирных домах. Современное законодательство предлагает несколько удобных форматов проведения таких мероприятий, учитывая занятость жильцов и их предпочтения.

Для заочного голосования теперь доступны два официальных варианта — через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) или региональные аналогичные платформы. Это позволяет участвовать в принятии важных решений без личного присутствия.

Организаторам собраний следует помнить о необходимости дублирования уведомлений. Помимо электронных сообщений, закон требует дополнительного оповещения собственников. Это может быть рассылка заказных писем, личное вручение уведомлений с обязательной подписью получателя или размещение информации на общедомовых досках объявлений.

Современные технологии значительно упростили процесс голосования. Теперь жильцы могут выражать свою позицию через портал Госуслуг, причем для этого не требуется отдельная регистрация в системе ГИС ЖКХ. Это делает участие в собраниях более доступным для всех категорий собственников.

Даже при проведении онлайн-собраний сохраняется возможность традиционного письменного голосования. Для этого необходимо заполнить бюллетень и предоставить его администратору вместе с копиями паспорта, СНИЛС и документа, подтверждающего право собственности. Без этих реквизитов голос не может быть учтен в официальных результатах собрания.

Эти правила разработаны для обеспечения прозрачности и легитимности принимаемых решений, а также для защиты прав каждого собственника. Зная эти нюансы, жильцы могут активно участвовать в управлении своим домом, выбирая наиболее удобный для себя способ выражения мнения.