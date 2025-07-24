Как правильно питаться в зной: советы гастроэнтеролога

Летняя жара вносит коррективы не только в наш гардероб, но и в пищевые привычки. Специалисты рекомендуют пересмотреть рацион, чтобы помочь организму легче переносить высокие температуры.

Главный принцип в жару – правильный питьевой режим. Идеальный вариант – простая вода комнатной температуры. Горячий чай, вопреки распространённому мнению, может навредить, вызывая резкое расширение сосудов и дополнительную нагрузку на сердце. Среди полезных напитков эксперты выделяют айран и другие кисломолочные продукты – они не только утоляют жажду, но и помогают сохранить водно-солевой баланс.

Пищеварение в жаркий период требует особого внимания. Традиционные шашлыки и жирные блюда создают чрезмерную нагрузку на печень и поджелудочную железу, так как ферменты для их переваривания в жару вырабатываются хуже. Врачи советуют сделать упор на лёгкую пищу: нежирное мясо, рыбу, морепродукты, свежие овощи и фрукты. Арбузы и дыни станут отличной альтернативой тяжёлым десертам.

Режим питания тоже нуждается в корректировке. Основные приёмы пищи лучше перенести на утренние и вечерние часы, когда жара спадает. Идеальный график: завтрак до 6 утра (35% дневного рациона), обед около 11 часов (25%), лёгкий ужин в 18:00 (25%) и перекусы фруктами в течение дня (15%).

Для завтрака отлично подойдут каши с низким гликемическим индексом – овсяная или гречневая. Они дают продолжительное чувство сытости и энергию для активного дня. Дополнять их лучше белковыми продуктами для сбалансированного питания.

Эти простые рекомендации помогут сохранить хорошее самочувствие даже в самый знойный летний день и избежать проблем с пищеварением. Главное – слушать свой организм и не перегружать его тяжёлой пищей, когда столбик термометра зашкаливает.