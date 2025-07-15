Как подготовиться к появлению питомца: советы ветеринара

Перед тем как принести в дом пушистого друга, важно позаботиться о его здоровье и документах. Ветеринарный врач советует начать с оформления паспорта и чипирования — эти процедуры обязательны даже для животных, которые не будут выходить на улицу. В паспорт вносятся данные о прививках и обработках, а чип с уникальным номером поможет идентифицировать питомца в случае потери.

Следующий шаг — защита от паразитов и инфекций. Всех кошек и собак необходимо обработать от глистов и внешних паразитов (блох, клещей), а затем вакцинировать по стандартному графику. Но на этом подготовка не заканчивается: важно провести полное обследование организма.

Ветеринары рекомендуют сдать общий и биохимический анализы крови, сделать УЗИ брюшной полости и проверить сердце. Для кошек обязателен тест на хронические вирусные инфекции — иммунодефицит и лейкоз. Эти меры помогут выявить скрытые проблемы и вовремя начать лечение.

После года совместной жизни профилактику повторяют: ежегодная комплексная вакцинация и диспансеризация (анализы, УЗИ) становятся правилом. Кардиологическое обследование можно проходить реже — раз в 2–3 года, если у питомца нет жалоб. Такой подход не только продлит жизнь четвероногому любимцу, но и сэкономит средства на лечении в будущем.